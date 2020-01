Clube inglês mira Willan José, e Real Sociedad desconfia de postura de investidores

​O Tottenham está de olho em um jogador brasileiro que atua em uma grande liga da Europa. Trata-se do centroavante Willian José, de 28 anos, atualmente na Real Sociedad, da Espanha. Conforme o jornal ​Mundo Deportivo, o próprio agente do atleta já informou a equipe sobre o interesse dos ingleses.

Muito embora não se saiba os números, a publicação destaca que a oferta é “muito interessante”. Aliás, esta não é a primeira vez que surgem equipes atrás do atacante sem que os valores sejam divulgados. A suspeita, inclusive, é de que o grupo de investidores que detém 30% dos direitos de Willian José gostaria de uma transferência para ter lucro.

No ano passado, o centroavante disse, ao negar propostas do Betis e do Valencia, que gostaria de terminar seu contrato com a Real Sociedad, que vai até 2024. A multa pra rescisão é bastante alta: 70 milhões de euros. No início do ano, o Tottenham, do técnico José Mourinho, perdeu o seu artilheiro, Harry Kane, por três meses por conta de uma lesão no tendão da coxa esquerda. Assim, precisa encontrar um substituto de olho no restante da temporada 2019/2020.