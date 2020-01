CNN Turca coloca meio-campista Arda Turan no Flamengo; Marcos Braz se manifesta e abre o jogo

​O Flamengo se tornou um dos clubes mais poderosos do futebol Sul-Americano. Após anos de vexames em competições internacionais, o ​Rubro-Negro montou um verdadeiro esquadrão no ano passado e conseguiu voltar a ganhar a Copa Libertadores da América após 38 anos e o Campeonato Brasileiro depois de 10 anos. Para 2020, o elenco ficou ainda mais forte e a tendência é que a equipe continue ganhando vários troféus importantes.

Para o sistema ofensivo, o Fla trouxe Pedro Rocha, Michael e Pedro. Pensando em reforçar o setor defensivo, o Mengão contratou Léo Pereira, Gustavo Henrique e Thiago Maia. A torcida Rubro-Negra ficou ainda mais feliz com a permanência de Gabigol; a diretoria flamenguista desembolsou mais de 16 milhões de euros para comprá-lo junto à Inter de Milão. Nesta sexta-feira (31), a imprensa turca trouxe uma notícia de mercado envolvendo o clube da Gávea que está repercutindo no Brasil.

A ​CNN da Turquia informou que Arda Turan está fechando com o Mais Querido do Brasil. A publicação relata que a negociação está por detalhes para ser concretizada e a transação deve ser finalizada nos próximos dias. No entanto, Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Flamengo, falou sobre o assunto no CT Ninho do Urubu e disse que não existe nada em relação a esta eventual contratação.

Após passagem pelo Barcelona, o jogador está atualmente sem clube. Com 33 anos, o atleta estaria empolgado em atuar na América do Sul. Ainda segundo a reportagem, Filipe Luís é quem estaria fazendo “a ponte” entre os dirigentes do Fla e os representantes do meio-campista. A notícia ganhou repercussão no Brasil e está sendo um dos assuntos mais falados entre os flamenguistas nas redes sociais.