Com a bola cheia, Rossi revela razão da escolha pelo Bahia e exalta o clube: “os olhos brilharam”

​Após muito esforço, o ​Bahia finalmente convenceu o atacante Rossi a assinar o contrato com o clube. Na tarde desta quarta-feira (15), o atleta, de 26 anos, foi apresentado oficialmente como reforço do Tricolor para a temporada. O jogador, que se destacou como líder em assistência no Campeonato Brasileiro de 2019, também estava na mira do Vasco e durante a coletiva revelou o motivo de ter escolhido a equipe baiana.

Quem será o grande campeão da Taça Kaiser 2020? Vasco de Esmeralda Inter FC Gaúcho FC América FC Salto do Norte EC Fortaleza

O atacante agradeceu o diretor de futebol, Diego Cerri, e destacou os pontos que chamaram mais atenção no clube para que ele escolhesse o Esquadrão de Aço para 2020. “Agradecer ao Diego Cerri pela transparência de como foi à negociação. É muito fácil escolher o Bahia. Uma estrutura como essa, um treinador de nível de Série A e um elenco como está sendo montado. Acho que qualquer jogador os olhos vão brilhar quando chegar uma proposta. Comigo não foi diferente. Muito feliz pelo projeto que está sendo muito ambicioso”, disse o atleta.

Foto: Felipe Oliveira/ EC Bahia

O jogador também comentou sobre a montagem do elenco que está sendo feita para a temporada. “Se fosse o Cerri, contrataria os mesmos jogadores que ele está contratando, até porque eles se destacam. O projeto está bem bacana. Tem bons jogadores para balançar as redes e ajudar o Bahia”, ressaltou Rossi. Além disso, o atleta também brincou com o tamanho do novo CT do clube. “É do tamanho da minha cidade. É muito grande. Quando entrei no CT vi a dimensão. Estou aqui há cinco dias e acho que não conheci tudo.”

O atleta iniciou sua carreira nas categorias de base do Flamengo e Fluminense. Em 2012, assinou contrato profissional com a Ponte Preta, mas após um ano foi emprestado ao Mogi Mirim, Paraná e Operário. Após três anos, o São Bento adquiriu o atleta, que também acumula passagens pelo Goiás, Chapecoense, Shenzhen, da China e Internacional. Na última temporada, vestiu a camisa do Vasco, time pelo qual disputou 41 partidas e marcou 4 gols.

Bahia novamente montando um time interessante , Clayson , Rossi, Zeca, Juninho capixaba ,Daniel, Jadson, olho nesse Bahia. — Cleiton SCCP⚫⚪ (@Cleiton16101994) January 15, 2020

O Esquadrão de Aço não teve nenhum gasto com a contratação de Rossi, visto que o jogador rescindiu contrato com o time chinês no inicio deste mês. O atleta, que assinou contrato até 2021, ainda não foi regularizado. A equipe titular do Tricolor estreia no dia 25 de janeiro contra o Santa Cruz, pela Copa do Nordeste.