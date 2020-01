Com aval de Abel, Vasco tenta a contratação de meio-campista do Grêmio avaliado em R$ 6 milhões

Além de novas contratações, o ​Vasco define as situações de atletas que não serão aproveitados pelo técnico Abel Braga para a temporada que está prestes a se iniciar. Seis jogadores que estavam emprestados e voltaram ao time carioca nesse começo de ano tiveram os futuro analisados pelos mandatários vascaínos.

Jogadores ”em promoção” no mercado europeu! Qual deles você gostaria de ver no seu time? Juan Jesus Rafael Thiago Maia Fred





O goleiro Halls foi anunciado pelo Náutico por empréstimo até dezembro; o zagueiro Luiz Gustavo deve permanecer no Guarani; o volante Bruno Cosendey acertou com o CRB, de Alagoas; os meias Guilherme Costa jogará o Carioca pelo Boavista e Dudu deve ser emprestados ao Paraná. Por fim, o atacante Caio Monteiro também defenderá o Boavista.

Com toda essa barca, o Cruz-maltino também vai ao mercado em busca de novos atletas. ​De acordo com o site GaúchaZH, o time de São Januário estaria interessado na contratação do meio-campista Michel, de 29 anos de idade, do Grêmio. As tratativas seriam por empréstimo até o fim do ano.





O contrato do volante com o Imortal vai até dezembro de 2022. A última renovação contratual foi em abril de 2019, por mais dos anos. De acordo com o jornalista Eduardo Gabardo, através do Twitter, o Vasco já teria feito um contato com a direção gremista. O atual valor de mercado do atleta é de 1,50 milhões de euros, cerca de 6,8 milhões de reais na cotação atual.

Créditos da Foto: Divulgação