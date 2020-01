Com aval de Adilson Batista, Cruzeiro vai atrás de destaque do Criciúma, informa Samuel Venâncio

​No fim da tarde desta segunda-feira (13), o jornalista Samuel Venâncio, da Rádio Itatiaia, informou que o ​Cruzeiro está em busca de um novo volante para a temporada 2020. Sendo assim, o nome do meio-campista Guilherme Seefeldt, mais conhecido como Foguinho, do Criciúma, vem sendo ventilado na Toca da Raposa. O clube celeste já teria entrado em contato com o jogador.

O técnico Adilson Batista teria dado aval para a contratação, inclusive entrando em contato com o treinador da equipe de Santa Catarina, Roberto Cavalo. Portanto, tudo depende da liberação dos dirigentes do Tricolor Predestinado. O volante tem contrato até dezembro de 2020 com o clube.

Na temporada 2019, Foguinho disputou 20 jogos na Série B do Campeonato Brasileiro, fazendo três gols e distribuindo duas assistências. Natural de São Lourenço do Sul-RS, o jogador foi revelado pelo Pelotas e passou por diversos clubes: Grêmio, Ferroviário, Ceará, Mirassol, Icasa, Oeste, Aparecidense, GD Chaves-POR e Caxias do Sul.

Cruzeiro na série B, interessado no “Foguinho”, a maioria nunca ouviu falar e já tá criticando. Vocês estão esperando Pogba? Ou tão achando que um elenco só com menino de 19, 20 anos mais o Léo e o Fábio a gente vai subir fácil? Me ajuda ai ne — Leonardo S. 🇭🇳 (@LeeonardoS7) January 13, 2020

Atualmente com 27 anos, o atleta está avaliado em 75 mil euros, aproximadamente R$ 340 mil, de acordo com o site alemão Transfermarkt. O Cruzeiro atravessa pela fase mais complicada de sua história, buscando por reforços com baixo custo-benefício para disputar à Série B de 2020.