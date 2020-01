Com aval de Jesus, Fla fecha terceira contratação para 2020 e jogador é esperado no Rio de Janeiro

​A noite desta segunda-feira (06) está bastante agitada no Flamengo. O primeiro assunto foi a demissão do dirigente Paulo Pelaipe; o cartola estava com a renovação bastante encaminhada, mas Luiz Eduardo Baptista, vice-presidente de relações externas, optou por demiti-lo contra a vontade de Marcos Braz, vice-presidente de futebol e houve um grande racha político internamente no clube carioca. A informação foi passada pelo ​Globoesporte.com.

Jogadores ”em promoção” no mercado europeu! Qual deles você gostaria de ver no seu time? Juan Jesus Rafael Thiago Maia Fred

A torcida flamenguista ficou revoltada e está pedindo soberania de Rodolfo Landim, presidente Rubro-Negro. Em meio a tudo isso, o ​Mengão fechou a contratação do meio-campista Thiago Maia. De acordo com informações do jornalista​ Allan Abi Madi, os dirigentes do Mais Querido do Brasil chegaram a um acordo com a cúpula do Lille, da França, e o jogador assinará contrato de empréstimo por uma temporada.

No vínculo, o Flamengo terá a opção de compra para adquiri-lo de forma definitiva em 2021. O valor gira em torno de 7 milhões de euros (R$ 31,8 milhões na cotação atual). Thiago é o terceiro reforço confirmado para a atual temporada; o zagueiro Gustavo Henrique e o atacante Pedro Rocha já foram anunciados de forma oficial. O atleta chega com aval de Jorge Jesus, que aprovou de imediato o negócio.

Agora, o Mengão vai com tudo para fechar a transação do atacante Michael. A proposta do Fla mexeu com o atacante e, ao que tudo indica, o jovem tem grandes chances de ser mais um reforço Rubro-Negro para 2020. A cifras da negociação é de R$ 34 milhões por 80% dos direitos econômicos da joia. O Goiás joga duro, mas internamente, já está cedendo para negociá-lo junto ao Rubro-Negro.