Com cobrança da torcida, Grêmio e Jean Pyerre “dão satisfação” sobre lesão sofrida pelo meia

​O Grêmio vem se reforçando em vários setores que considerava carente para iniciar a disputa da temporada de 2020. Com jogadores chegando principalmente no setor defensivo da equipe de Renato Portaluppi, a torcida ainda aguarda pela reposição ao meia Luan, que deixou o ​Tricolor para reforçar o Corinthians. O titular, Jean Pyerre, segue lesionado e teve sua situação atualizada pelo DM do clube.

Quem será o grande campeão da Taça Kaiser 2020? Vasco de Esmeralda Inter FC Gaúcho FC América FC Salto do Norte EC Fortaleza

​​

Uma ​nota oficial foi postada no site do Tricolor nesta segunda (20) sobre a lesão do atleta. Confira os principais pontos. “O atleta Jean Pyerre sofreu uma lesão muscular extensa da coxa direita no dia 20/09/2019. Apresentou uma boa recuperação, porém, no final do mês de outubro, os exames de controle de imagem mostraram que a cicatrização ainda não estava completa. (…) No retorno das férias, apresentou regressão com alterações cicatriciais e atrofia muscular, além de pequeno edema no exame de imagem. (…) A expectativa é que, brevemente, retornará às suas atividades normais com o grupo principal.“

A nota divulgada pela ​assessoria de imprensa do jogador vai no mesmo sentido do clube, porém destaca que, inicialmente, a lesão de Jean Pyerre era apontada como de grau 2, e, após exames feitos, constatou-se que seria de grau 3. A informação que seria a mais importante para a torcida gremista não foi divulgada, afinal, nenhuma das duas manifestações relatou quando será a volta do jogador.

Grêmio precisa de um meia URGENTE na posição do Jean Pyerre, contratação para ontem se possível!!!! — Tricolinda Pixtola 🇪🇪 (@CarmelindadeOl1) January 21, 2020

“Não há um tempo determinado para o retorno do atleta, uma vez que o processo de recuperação passou por alterações durante os últimos 120 dias”, limitou-se a dizer a nota da assessoria de imprensa de Jean Pyerre. Na ausência de uma das revelações do Grêmio em 2019, o técnico Renato Portaluppi deverá utilizar Thaciano na função, uma vez que Thonny Anderson, que também poderia jogar na posição, foi negociado com o Red Bull Bragantino. O Tricolor deverá contratar um jogador para o meio de campo.