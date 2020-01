Com cofres cheios e rumo à Série A, RB Bragantino encaminha contratação de jogador do Leipzig

​Após conquistar a Série B em 2019, o RB Bragantino é visto como um dos times sensações da atualidade no Brasil e gera muitas expectativas para o decorrer da temporada de 2020. Agora carregando o nome da multinacional austríaca, Red Bull, o clube de Bragança Paulista tem a missão de se consolidar na elite do futebol brasileiro e, com isso, já começou a se movimentar no mercado de transferências.

Quatro jogadores já foram contratados pelo Braga para a próxima temporada, tratam-se do atacante Alerrandro, ex-Atlético-MG que assinou por cinco anos, Leonardo Realpe, jovem zagueiro campeão com o Independiente del Valle da Copa Sul-Americana 2019 e que assinou por quatro anos com o Massa Bruta, o volante Matheus Jesus que vem proveniente do Corinthians por empréstimo e o atacante Arthur, que disputou o último Brasileirão pelo Bahia, mas chega junto ao Palmeiras.

Nesta sexta-feira (3), o volante Matheus Jesus foi flagrado em Itu – onde o Bragantino apresentará o elenco – pela reportagem do ​GloboEsporte.com, e junto dele estava Luan Cândido, que pertence ao RB Leizpig, clube da Alemanha que também tem ligações com a multinacional austríaca que gere o RB Bragantino.

O lateral-esquerdo de 18 anos foi contratado pelo Leipzig em 2019 por 8€ milhões de euros após se destacar na base do Palmeiras, mas desde então, não teve oportunidades no time profissional em jogos oficiais. Com isso, o atleta está em negociações com o Massa Bruta e acerta os últimos detalhes antes do anúncio oficial. O jogador deve acertar com o clube do interior paulista por um empréstimo válido por 18 meses.