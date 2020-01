Com contrato chegando ao fim, Santos tem ‘carta na manga’ para garantir a permanência de Evandro

​O ​Santos está próximo de se despedir de Evandro, visto que o contrato do atleta termina em junho deste ano. Porém, o Peixe tem uma ‘carta na manga’ para tentar reverter a situação: uma cláusula e a empolgação do jogador, de 33 anos, pela chegada do técnico Jesualdo Ferreira, de acordo com o site ​GazetaEsportiva.com. Nesta temporada, o meio-campista entrou em campo 18 vezes e marcou 1 gol.

Ainda conforme o ​portal de notícias, existe um termo no contrato do meio-campista que garante a renovação automática por mais seis meses. Mas, o time paulista ainda vai confirmar a cláusula antes de definir o futuro do atleta. Entretanto, tudo indica que o vínculo do jogador será estendido até dezembro deste ano, ou seja, Evandro irá atuar no Santos por mais uma temporada.

Além disso, esse termo não tem nenhuma relação com a dívida existente do Peixe com os representantes do atleta. Lembrando que são três parcelas vencidas em comissão, que acumula um total de R$ 144 mil. Mas, o valor aumenta quando incluído os honorários e passa a computar R$ 180 mil. Na última segunda-feira (6), o Santos foi notificado na Câmara Nacional de Resolução de Disputas.

O Santos tá com problemas com o Sanchez por causa de 1 milhão ou menos, problema com o Evandro por causa de menos de 200 mil, sério que tem tanta dificuldade assim em quitar essas dividas antes de virarem problemas maiores!? — Wellington (@WellCruz8) January 11, 2020

Mesmo insatisfeito com a situação dos vencimentos, o atleta deseja permanecer no time devido a chegada de Jesualdo Ferreira ao Peixe. O treinador conhece o meio-campista do futebol português. Em entrevista ao​ site, o jogador afirmou o entrosamento com o treinador. “Já conheço o trabalho de Jesualdo. Joguei contra ele algumas vezes quando estava em Portugal, e isso acaba gerando um pouco mais de entrosamento. Bati um papo bem legal com ele antes do treino”, disse o atleta.