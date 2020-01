Com contrato de “gente grande”, meia do Grêmio que disputa a Copinha está no radar de Renato

​Pedro Lucas e Diego Rosa, campeões mundiais sub-17 com a seleção brasileira no ano passado, são os dois expoentes do time do ​Grêmio que disputa a Copa São Paulo de Futebol Júnior. No entanto, o autor do primeiro gol do time na competição também merece um olhar especial. Prestes a completar 20 anos, Rildo já tem contrato de “gente grande” com o Tricolor.

Atualmente, o clube gaúcho detém 50% dos direitos do meio-campista – deve adquirir mais 20% até 41 de janeiro pagando R$ 250 mil -, e a multa rescisória para romper o vínculo é de nada menos que 25 milhões de euros, o equivalente a R$ 113 milhões na conversão atual. Esse valor, porém, deve sofrer um reajuste ao longo da temporada por conta de uma provável renovação.

Rildo, como destaca o ​Uol Esporte, já entrou no radar da comissão técnica comandada por Renato Portaluppi, e poderá ser chamado ao longo de 2020 para, quando necessário, compor o elenco principal. O meia é natural do Mato Grosso e começou a carreira no Rondonópolis Esporte Clube. Depois, entre 2010 e 2016, defendeu o ​São Paulo. Em março do ano seguinte, desembarcou em Porto Alegre para dar início à sua trajetória no Grêmio.

Fotos Copinha: Guilherme Rodrigues / GR Press / Divulgação