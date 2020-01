Com ‘cutucada’ em rival, Flamengo anuncia Pedro

​Com ‘cutucada’ ao rival, ​Flamengo anuncia, na manhã desta quinta-feira (23), a contratação do centroavante Pedro. O ex-Fluminense chega por empréstimo de uma temporada junto a Fiorentina, da Itália, e com valor dos direitos econômicos fixados.

O jogador deixou o Tricolor das Laranjeiras em setembro de 2019, mas não conseguiu ter muitas oportunidades e retorna ao Brasil com menos de seis meses de experiência no futebol europeu. Pedro chega, inicialmente, como reserva imediato de Gabigol.

O atacante foi anunciado em uma sequência de vídeos. A primeira publicação mostra Pedro reverenciando a estátua de Zico, no Ninho do Urubu, enquanto a segunda, aparece o atleta de 22 anos em diversos espaços do CT e termina com o jogador falando: “Cheguei, Nação! É sempre bom voltar para casa”.

Pedro é o quinto reforço anunciado pelo Flamengo em 2020. Na temporada, o clube já anunciou o zagueiro Gustavo Henrique, o volante ​Thiago Maia, e os outros dois atacantes Pedro Rocha e Michael. A expectativa agora é pelo anuncio do acerto com o camisa 9 Gabibol.