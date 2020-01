Com “desejo” de Libertadores, são-paulino deve jogar torneio por clube do exterior

​Tem jogador do ​São Paulo na mira de times do exterior. E ele é Jonatan Gómez, que disputou o último Campeonato Brasileiro pelo CSA – acabou rebaixado. No momento, informa o ​Uol Esporte, o Guaraní, do Paraguai, é o clube mais perto de contratar o argentino.

A equipe de Assunção, inclusive, já discute questões salariais e o modelo de negócio a ser formalizado junto ao Tricolor. A ideia, no Morumbi, é garantir uma venda em definitivo ou, no mínimo, fazer um empréstimo que alivie a folha, nem que para isso seja necessário ampliar o atual vínculo, que termina em julho. O principal concorrente do Guaraní na busca por Gómez é a LDU do Equador, que curiosamente está no grupo do São Paulo na Libertadores. O atleta seria uma opção caso o clube não consiga fechar com Sornoza, do Corinthians, que também está na mira do ​Vasco da Gama.

Dentro do Brasil, o meio-campista também é assediado. Sport, ​Ceará e ​Fortaleza, por exemplo, gostariam de ter o gringo em seus respectivos plantéis. No caso do Fortaleza, Rogério Ceni, seu técnico, foi o responsável pela chegada do jogador ao Tricolor, em 2017, o que poderia ser um trunfo para o clube nesta disputa. Porém, é desejo de Gómez disputar a Libertadores em 2020. A tendência é de que este assunto ainda leve um tempo a ser definido, tanto que o atleta é aguardado na próxima semana para a reapresentação no CT da Barra Funda.

