Com dificuldade no mercado, Vasco vê chance e tenta contratar medalhão “encostado” no São Paulo

​Sem conseguir reforçar seu elenco do modo desejado por conta das dificuldades financeiras, o ​Vasco da Gama está atrás do volante Jucilei, do ​São Paulo. Porém, no que envolve este nome, desta vez o que pode pesar para um não acerto é a concorrência com equipes do exterior, que também analisam a possibilidade de contar com o jogador. A informação é dos canais ESPN, replicada no site ​NetVasco.

Jucilei tava andando em campo recebendo em dias no SP, imagina ganhando menos e atrasado no Vasco. — Rafábregas [4] (@Rafael_Argolo91) January 23, 2020

O meio-campista se encontra fora dos planos no Morumbi, tanto que sequer foi inscrito para a disputa do Campeonato Paulista. Aos 31 anos, ele entrou em campo pela última vez em 16 de novembro do ano passado, quando disputou clássico diante do Santos, pelo Campeonato Brasileiro. Em 2019, aliás, foi utilizado apenas em 11 partidas, o que só corrobora a perda de espaço. Sua chegada atenderia aos anseios do técnico Abel Braga de encorpar o setor de meio-campo no Vasco

O q acontece com o jucilei? Foi reintegrado ao grupo em meio aos jogos no ano passado, e agora com pré temporada e TD, não será nem opção de banco? Ou há alguma transferência em vista? — Levi Lopes (@LeviLopes1935) January 22, 2020

Vasco fez uma consulta , sobre a situação de Jucilei.

Não há proposta pelo jogador.#VamosSaoPaulo — Blog do Douglas Monteiro (@_BlogdoDouglas) January 23, 2020

Jucilei está no São Paulo desde 2017, quando foi contratado por empréstimo junto ao Shandong Luneng, da China. No início, seu futebol apareceu, o que levou o clube brasileiro a contratar o atleta em definitivo. No entanto, a qualidade do seu jogo diminuiu de forma até surpreendente e, assim, se transformou em uma peça absolutamente sem espaço na equipe agora comandada por Fernando Diniz.

