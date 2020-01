Com duas saídas engatilhadas, Palmeiras busca definição; Deyverson foi sondado por clubes

​O ​Palmeiras está com duas saídas engatilhadas. O volante Matheus Fernandes recebeu uma sondagem do Barcelona nos últimos dias, enquanto que o atacante Deyverson está na mira de um clube chinês e espanhol, de acordo com a ​Fox Sports. Os atletas devem decidir os seus destinos em breve, visto que o Alviverde tem mostrado interesse diante das ofertas realizadas pelos times do exterior.

De acordo com o site ​GloboEsporte.com, as sondagens do Barcelona por Matheus estão mais firmes, visto que em novas conversas, o clube catalão mostrou estar disposto a pagar 6 milhões de euros, cerca de R$ 27 milhões pelo atleta. A primeira proposta feita à diretoria do Verdão, ainda estabelece bônus financeiro de acordo com metas a serem cumpridas pelo jogador, de 21 anos. No entanto, a oferta precisa ser avaliada e decidida pelo Palmeiras e também pelo Botafogo, que tem 25% dos direitos econômicos do volante.

Na última temporada, Matheus não teve muito espaço no elenco comandado por Luiz Felipe Scolari e Mano Menezes. Porém, quando o auxiliar Andrey Lopes assumiu o comando do Alviverde, o volante passou a ser titular e disputou 12 jogos , além de ter marcado 1 gol. O atleta, que tem contrato até dezembro de 2023, se reapresentou ao clube nessa segunda-feira (6).

Quanto ao atacante Deyverson, a situação também está bem encaminhada. Segundo o setorista ​Rafael Del Manto, está marcada na tarde desta quarta-feira (8), uma reunião entre Anderson Barros e empresários envolvidos na negociação do jogador. Conforme a ​Fox Sports, o Alviverde está aguardando uma proposta de 3 milhões de euros, cerca de R$ 13 milhões de um clube da China. O atleta também é monitorado por um time espanhol não revelado até o momento.

27 milhões pelo Matheus Fernandes é muito pouco. Tem muito potencial e tem tudo pra valer muito mais — POFEXÔ TÁ DE VOLTA (@bigodeverdee) January 8, 2020

O atacante, que tem contrato até 2022, foi importante na conquista do título do Campeonato Brasileiro de 2018. Entretanto, na temporada passada o jogador caiu de rendimento. O atleta também se reapresentou no CT, mas não deve viajar aos Estados Unidos para disputar a Copa Flórida com o restante da equipe. Desde de 2017 vestindo a camisa do Verdão, Deyverson entrou em campo 99 vezes e ainda cravou 25 gols.