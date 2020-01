Com Fluminense de olho, Cruzeiro e Fred se reúnem para definir futuro

​Ao que tudo indica, esta segunda (20) pode ser de definição de futuro para Fred. O atacante de 36 anos tem estado no centro das especulações do mercado de transferências por conta de sua situação pendente junto ao ​Cruzeiro, clube com o qual tem contrato até dezembro de 2020, mas que dificilmente será sua casa nesta temporada.

​​Como destaca o ​UOL Esportes, o clube mineiro vive um período de reconstrução após sofrer o primeiro rebaixamento de sua história. Com as finanças completamente baleadas e receitas muito menores em comparação a 2019, o Cruzeiro trabalha para enxugar ao máximo sua folha salarial, não à toa já liberou mais de uma dezena de jogadores de seu elenco. Fred tem vencimentos muito acima das possibilidades celestes de momento e, ao ser procurado pela diretoria para discutir valores, apresentou uma contraproposta fora da realidade mineira.

A pedida alta e os valores pendentes que o centroavante tem a receber do Cruzeiro fazem com que, neste momento, sua permanência na Toca seja considerada muito improvável. Quem monitora a situação de perto é o ​Fluminense, clube que sonha em repatriar o ídolo, mas que só abrirá negociações oficialmente se o jogador ficar livre no mercado.

Cruzeiro e Fred têm reunião marcada para esta segunda-feira (20), encontro que deve definir o futuro do camisa 9, já que faltam apenas três dias para a estreia celeste na temporada. Vale lembrar que o centroavante sequer tem treinado junto ao restante do elenco do Cruzeiro.