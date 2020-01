Com interesse do Inter, Atlético-MG e futebol chinês, Deyverson define clube de sua preferência

​O ​Internacional já faz os primeiros treinamentos sob o comando do técnico Eduardo Coudet. Alguns reforços já foram anunciados de forma oficial pelo clube, como o lateral-direito Rodinei, o volante Damián Musto e o meia-atacante Thiago Galhardo. Porém, o clube segue monitorando jogadores no mercado de transferências e novas chegadas poderão ocorrer no Beira-Rio.

Paolo Guerrero, que tinha interesse do Boca Juniors, deverá permanecer. O peruano é a grande esperança de gols do ataque colorado. Mas o reserva do camisa 9 ainda é uma incógnita. Rafael Sobis, que atuou na função na temporada passada, deixou o clube rumo ao Ceará. A outra alternativa era Pedro Lucas, que foi emprestado ao Figueirense e também não permanece.

Desta forma, o Colorado sondou o atacante Deyverson, que está de saída do Palmeiras. O jogador viveu altos e baixos no Alviverde e não está nos planos de Luxemburgo. Porém, o Atlético-MG também deseja contar com o centroavante, tendo, inclusive, feito uma proposta ao jogador. Mas o desejo de Deyverson, caso permaneça no Brasil, é de atuar no Internacional, segundo o site ‘​Lance‘.

Eu achei que o Inter era burro em certas contratações, aí vem o Galo e oferece R$ 18 milhões pro Deyverson.

Parabéns, ganharam o troféu de trouxa. — su (@suuh_e) January 11, 2020

Mas o principal objetivo de Deyverson diz respeito aos valores que vai receber. Sendo assim, o jogador prioriza uma transferência para o futebol chinês ou para a Espanha, onde já atuou antes de chegar ao Palmeiras. A publicação informa que os agentes do centroavante já iniciaram conversas em busca de uma transação para o mercado asiático. Em 2019, foram 42 jogos e oito gols pelo Verdão.