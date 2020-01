Com Mayke de saída, Palmeiras mira lateral “rejeitado” pelo Flamengo; negócio gira em R$ 4,6 milhões

​O Palmeiras ainda não contratou nenhum reforço para a temporada, mas, ao que tudo indica, esse cenário irá mudar nos próximos dias. Após a saída de 11 jogadores, o técnico Vanderlei Luxemburgo teve uma conversa com o presidente do Verdão, Maurício Galiotte, e solicitou alguns atletas para fortalecer o plantel e preencher os setores desfalcados no inicio deste ano.

Quem será o grande campeão da Taça Kaiser 2020? Vasco de Esmeralda Inter FC Gaúcho FC América FC Salto do Norte EC Fortaleza

Sendo assim, o clube paulista está se movimentando no mercado para suprir os desejos do treinador e também o desfalque com a suposta saída Mayke, conforme informado pelo setorista Rafael Del Manto, do site “Mídia Palestrina”. De acordo as informações do jornal ​”Hurriyet”, da Turquia, o Alviverde teria demonstrado interesse pelo lateral-direito Mariano, do Galatasaray, e já teria acertado as tratativas. Além disso, o jogador viria para o Brasil através de um empréstimo de 1 milhão de euros, cerca de R$ 4,6 milhões.

Foto: divulgação Galatasaray

O pernambucano, que já foi monitorado pelo Flamengo, mas foi descartado devido a idade, iniciou sua carreira nas categorias de base do Guarani em 2003. Após três anos, assinou contrato como profissional e logo se destacou. O jogador já passou pelo Ipatinga, Tombense, Cruzeiro, Atlético-MG, Fluminense, Bordeaux-FRA, Sevilla-ESP e atualmente defende o Galatasaray, da Turquia, time pelo qual já entrou em campo 75 vezes e marcou 2 gols.

O lateral-direito, que tem contrato com o clube turco até junho de 2020, também já foi convocado pela Seleção Brasileira em 2010. Atualmente, é avaliado no mercado em 1,3 milhões de euros, cerca de R$ 5,9 milhões. Durante sua trajetória no futebol, conquistou o Campeonato Brasileiro de 2010 pelo Fluminense, a Copa França em 2012 pelo Bordeaux, a Liga Europa da UEFA em 2015 pelo Sevilla e o Campeonato Turco e Copa da Turquia em 2019 pelo Galatasaray.

De acordo com a imprensa Turca, Mariano, lateral direito do Galatasaray será reforço do Palmeiras por 1 milhão de euros. Ótimo reforço. Porém, vai negociar o Marcos Rocha? O Mayke não pode sair. Ou vai ficar com 3 LD? — Matheus Aquino (@MatheusF_Aquino) January 23, 2020

Além disso, recebeu os prêmios de melhor lateral-direito do Campeonato Brasileiro em 2010, a Bola de Prata da Revista Placar e também o Melhor lateral-direito do Campeonato Brasileiro pelo Troféu Mesa Redonda. Mariano seria a primeira contratação do Verdão na temporada e atenderia uma posições que o clube paulista está em busca no mercado.



Créditos foto de capa: Cesar Greco/Ag.Palmeiras