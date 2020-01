Com negociação encaminhada com o Real Madrid, Reinier poderá ter outro destino

​O​ Flamengo ainda não estreará com os titulares na temporada de 2020. Segundo o técnico Jorge Jesus, os atletas que conquistaram a Taça Libertadores da América e o Campeonato Brasileiro em 2020 só voltam aos trabalhos no próximo dia 27 de janeiro. A equipe sub-20, que fez a primeira partida do Campeonato Carioca seguirá defendendo a camisa Rubro-Negra. Um dos jogadores que está de saída é o meia Reinier.

Defendendo a seleção do Brasil no Pré-Olímpico, o jogador que completou 18 anos neste domingo (19) poderá ser anunciado pelo Real Madrid, da Espanha. Porém, o atleta não deverá chegar diretamente ao clube merengue. Isso porque o Espanyol pretende pedir o empréstimo de Reinier assim que o garoto for anunciado pela equipe madrilenha. A informação original vem do ​diário Sport, da Espanha.

Reinier disputou 15 jogos com o Flamengo em 2019 e marcou seis gols. Foi uma espécie de “talismã” da equipe de Jorge Jesus, entrando em momentos determinantes, sendo decisivo e substituindo Everton Ribeiro e Arrascaeta em algumas ausências dos meias titulares. Ainda segundo a publicação, o jogador iria diretamente para o Espanyol, sendo emprestado até o mês de junho, quando se encerra a temporada europeia.

Hoje é aniversário do nosso menino Reinier, parabéns cria, que você seja muito feliz nessa nova trajetória, e que volte um dia para sua casa, VOOOOOA MOLEQUE! ♥️ pic.twitter.com/G0KxUyJZOY — TUA GLÓRIA É LUTAR! ⚫ ᶜʳᶠ (@flaamor1981) January 19, 2020

O Flamengo não indica que deverá buscar um meia no mercado de transferências. Em contrapartida, o clube contratou três peças ofensivas para o ataque: os pontas Pedro Rocha, ex-Cruzeiro, e Michael, ex-Goiás, e o centroavante Pedro, que defendia a Fiorentina. A negociação entre o Real Madrid e o Rubro-Negro por Reinier foi fechada em 30 milhões de euros (aproximadamente R$ 138 milhões).