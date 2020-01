Com nova solicitação de Ariel Cabral e proposta de Dedé, Cruzeiro mira atacante do Karpaty-UCR

​O ​Cruzeiro continua se movimentando no mercado em busca de novos reforços para o plantel de Adilson Batista. Além disso, com um grupo mais forte e preparado, as chances de a Raposa voltar à elite do futebol brasileiro aumentam ainda mais. Apesar da crise, o clube mineiro trabalha firme para colocar as dívidas em ordem e seguir investindo na equipe.

De acordo com o jornalista ​Guilherme Piu, setorista do jornal Hoje em Dia, o atacante João Diogo, que está no Karpaty,da Ucrânia, teria sido oferecido ao clube celeste. O atleta de 21 anos atualmente defende a camisa do Karpaty. Além disso, o Cruzeiro tem 25% de seus direitos econômicos, visto que o jogador atuou no time até a metade 2018. João também tem passagem pelo Figueirense.

Foto: divulgação Figueirense

O jogador tem contrato vigente com o clube ucraniano até junho de 2020. Enquanto, um pode chegar, outro deve sair: segundo as informações do ​Globo Esporte, o volante argentino Ariel Cabral requisitou mais quatro dias de licença ao clube celeste para continuar resolvendo os seus problemas particulares. Sendo assim, serão 15 dias afastados dos treinos da Raposa. O volante segue buscando um novo destino, já que não entrou em um acordo com o Cruzeiro referente à situação salarial.

“não sei avaliar se o Rômulo é bom jogador ou não.” Ocimar Bolicenho você não sabe é nada, ouve mais a torcida, tem muitos torcedores que já conhecem o Rômulo. A torcida não quer Ariel Cabral e não vai ficar no Cruzeiro. — WELINGTON (@FERREIRAPENIDOD) January 24, 2020

O zagueiro Dedé também está com um pé fora do clube. Nos últimos dias, a situação avançou. O jogador informou que irá levar uma proposta concreta ao Cruzeiro. A Raposa já perdeu dois volantes em 2020: Henrique, para o Fluminense, e Jadson para o Bahia. Provavelmente, Éderson será o terceiro, visto que entrou na Justiça contra o time mineiro solicitando a rescisão contratual.