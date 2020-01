Com proposta do Almería-ESP, futuro de Scarpa no Palmeiras fica próximo de ser decidido

A venda de Matheus Fernandes para Barcelona ficou próxima de ser oficializada. O ​Palmeiras deve receber em um primeiro momento 7 milhões de euros, cerca de 32 milhões de reais. O valor vai aumentando caso algumas metas sejam batidas, podendo chegar no total de 11 milhões de euros, 50 milhões de reais.

O time paulista tem 75% dos direitos econômicos do atleta, enquanto que os outros 25% pertencem ao Botafogo. Anteriormente, a equipe espanhola chegou a ter uma proposta de 6 milhões de euros, cerca de 27 milhões de reais pelo volante recusada. Na temporada passada, foram 12 jogos e um gol marcado.

Outro que também deve ser negociado é Gustavo Scarpa. O meia não vem treinando com os demais jogadores nos Estados Unidos para a disputa da Florida Cup. A proposta do Almería, da Espanha, seria de 7 milhões de euros, 32 milhões de reais. A oferta está na mesa do Alviverde e uma definição estaria próxima .

O Palmeiras ainda está negociando a saída de Gustavo Scarpa para o Almería (ESP). Assim como Matheus, o meia não participou do treino tático de hoje, mas as conversas não estão adiantadas como no caso do volante. — Thiago Ferri (@b_ferri) 14 de janeiro de 2020

“O Palmeiras ainda está negociando a saída de Gustavo Scarpa para o Almería (ESP). Assim como Matheus, o meia não participou do treino tático de hoje, mas as conversas não estão adiantadas como no caso do volante”, escreveu o jornalista Thiago Ferri, do Lance!. O vínculo com o Verdão vai até dezembro de 2022.