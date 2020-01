Com PSG na cola, Eriksen também interessa a gigante italiano para janeiro

​Apesar da janela de inverno tradicionalmente não reservar ​grandes mudanças ou negociações bombásticas, é possível que tenhamos nomes de peso trocando de camisa nos próximos dias. Um dos jogadores que tem sua situação monitorada de perto é o meia Christian Eriksen, que não deve seguir no Tottenham para a sequência da temporada 2019/20.

Buscando novos ares, o dinamarquês tomou a decisão de não renovar seu contrato com o time londrino, opção que acabou culminando em sua perda de prestígio e titularidade ainda sob o comando de Maurício Pochettino. O Tottenham já sabe que não conseguirá convencê-lo de permanecer e quer, dentro do possível, capitalizar com a negociação de um atleta em fim de vínculo. Acontece que a grande maioria dos clubes interessados em Eriksen projetam ir à carga pelo jogador somente no verão, quando estará livre no mercado.

Quem pode tirar vantagem disso é a Inter de Milão, que tem interesse no meio-campista e está disposta a oferecer boas cifras ao Tottenham por sua contratação imediata. Sonhando em voltar a conquistar o Campeonato Italiano, a diretoria nerazzurri se movimenta para garantir reforços já neste meio de temporada, a pedido do treinador Antonio Conte. A informação é do jornalista ​Gianluca Di Marzio.

Outros grandes clubes que monitoram a situação do dinamarquês são o Manchester United, a Juventus, o Real Madrid e o Paris Saint-Germain, mas nenhum destes formalizou proposta e sinalizam que aguardarão a janela de verão (junho) para negociar diretamente com o meia.