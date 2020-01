Com reunião prevista por Zeca, Inter define nomes do Palmeiras que podem entrar em negociação

​O Internacional segue tentando se reforçar no mercado de transferências visando a temporada de 2020. Com o técnico Eduardo Coudet no comando da equipe Colorada, várias saídas foram confirmadas, na contramão de chegadas como a do lateral Rodinei e a do volante Musto. Um dos atletas que deverá deixar a equipe é o lateral Zeca, que poderá ser reforço do Palmeiras.

Qual é a melhor contratação da janela de transferência até o momento? Luan – Corinthians Jesualdo Ferreira – Santos Pedro Rocha – Flamengo Coudet – Internacional

Segundo a informação da imprensa gaúcha, o jogador está fora dos planos do técnico argentino. Portanto, o empresário de Zeca estaria buscando propostas para o lateral e uma delas seria do Palmeiras. Reuniões deverão ocorrer entre as partes envolvidas e os moldes do negócio seriam através de trocas, de modo que o Inter definiu os jogadores que tem interesse no elenco Alviverde.

A informação do repórter ​Lucas Collar, setorista do Internacional, é que o lateral Victor Luís e o meia Hyoran seriam os prediletos do clube gaúcho por já terem sido vontade do Colorado em contar com os atletas em outros momentos. Recentemente, os clubes já fizeram uma negociação envolvendo o zagueiro Emerson Santos, que foi emprestado pelo Palmeiras ao Inter até o final de 2019.

O lateral-direito Zeca será negociado pelo Inter. Neste final de semana o jogador foi oferecido. Se demonstrar interesse, o Verdão pode ceder ao Inter algum dos seus jogadores. O Colorado tentou, recentemente, a contratação de Victor Luis. O Inter possui 50% do jogador. — TwitPalmeiras (@twitpalmeiras) January 5, 2020

Zeca tem 25 anos de idade e pode jogar em ambos os lados do campo. Após ser campeão olímpico em 2016, o lateral teve uma queda de desempenho com a camisa do Santos e foi envolvido em um negócio que levou o atacante Eduardo Sasha para a equipe paulista. No Internacional viveu altos e baixos, tendo disputado 37 partidas na última temporada, sem nenhum gol marcado