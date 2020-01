Com tratativas em andamento, Marcelo Ferreyra faz delação sobre renovação de Vasco com Guarín

Além de novas contratações, o ​Vasco aposta na manutenção do grupo e busca fazer uma equipe competitiva para o decorrer da temporada. Com dificuldades financeiras, atletas importantes não tiveram o contrato renovado e muitos alegam que os atrasos de salários impedem que as conversas sobre extensão de vínculo ocorram e a situação se resolva.

Após ter o contrato encerrado em dezembro, o zagueiro Henríquez ainda não renovou. O jogador, inclusive, deseja permanecer e não fechou as portas para uma possível manutenção: “Oswaldo Henríquez ainda não fechou as portas para o Vasco. O zagueiro espera a resolução dos salários e, caso o clube não consiga contratar Dedé, o defensor está disposto a ouvir uma nova proposta para seguir no elenco em 2020”, revelou o jornalista Lucas Pedrosa.

Outro que também não teve o contrato renovado foi Guarín: o meio-campista foi um dos destaques na equipe no ano passado e foi titular na maioria das partidas sob o comandando de Vanderlei Luxemburgo. O Cruz-maltino espera uma decisão em breve e o desfecho deve ser anunciado nessa semana.

Em contato com a página ​’Detetives Vascaínos’ , o empresário do meia, Marcelo Ferreyra, revelou que o time carioca ainda não fez nenhuma proposta oficial e salientou que os vencimentos atrasados ainda não foram quitados: “ Guarín. Conversamos agora com Marcelo Ferreyra, agente do atleta. E ele foi claro. Vasco ainda não fez proposta oficial e nem pagou os atrasados. Há propostas oficiais de outros clubes, dentre eles colombianos. Ainda não há prazo limite para definição, mas em breve será colocado”. Nos bastidores, a informação é que o time de São Januário deseja quitar os atrasados até o dia 20 de janeiro.

Foto: ​Rafael Ribeiro/Vasco​