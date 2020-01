Coma sem culpa! Veja receitas fitness para café da manhã e almoço

Está investindo em uma alimentação saudável? Você pode variar nas opções de café da manhã e almoço para aliar sabor e benefícios para saúde. Para te ajudar a inovar no cardápio fitness, separamos as receitas de pão caseiro integral e light, bolo de banana e lasanha cremosa de couve-flor.

Pão caseiro integral e light

Foto: divulgação / Amorela



Ingredientes:

– 4 xícaras (chá) de farinha de trigo (sem fermento)

– ½ xícara (chá) de margarina light

– 2 xícaras (chá) de água

– 4 colheres (sopa) de açúcar refinado

– 4 colheres (sopa) de fermento fresco

– 1 colher (sopa) de sal

– Gergelim a gosto

Modo de preparo:

– Misture o açúcar, o fermento fresco e a água. Adicione a margarina light e o sal. Acrescente a farinha aos poucos, até que a massa fique enxuta. Amasse bem e deixe descansar por 30 minutos e cubra com pano.

– Divida-a em pequenas porções, modele os pães e passe no gergelim. Deixe crescer até o ponto de ir ao forno. Leve ao forno preaquecido a 170ºC por 15 a 20 minutos.

Bolo de banana light

Foto: divulgação / Amorela



Ingredientes:

– 2 colheres (sopa) de margarina light

– 4 bananas fatiadas

– 1 xícara (chá) de adoçante em pó

– 1 colher (sopa) de canela em pó

– 1 colher (sopa) de fermento químico em pó

– 2 ovos

– 1 xícara (chá) de farinha de trigo (sem fermento)

Modo de Preparo:

1- Bata os ovos e a margarina no liquidificador enquanto adiciona o adoçante ou açúcar, duas bananas fatiadas, a farinha de trigo, a canela e o fermento. Coloque a massa em uma forma untada com Margarina e farinha de trigo.

2- Coloque as outras duas bananas fatiadas por cima da massa. Salpique a canela.

3- Asse em forno médio por 30 minutos.

Lasanha cremosa de couve-flor

Foto: divulgação / Adria



Ingredientes:

Molho de tomate

– 4 colheres (sopa) de azeite

– 1 cebola picada

– 2 dentes de alho picados

– 10 tomates sem pele, sem sementes e picados

– 1 litro de polpa de tomate

– sal, pimenta-do-reino e orégano a gosto

Molho branco com couve-flor

– 5 colheres (sopa) de manteiga ou margarina

– 1 cebola picada

– 5 colheres (sopa) de farinha de trigo

– 2 litros de leite

– 3 colheres (sopa) de azeite

– 2 dentes de alho picados

– 1 maço de couve-flor somente as flores

– sal, salsinha, pimenta-do-reino e noz moscada a gosto

Para a Montagem:

1 embalagem de lasanha (500g)

400g de presunto

400g de mussarela

queijo parmesão ralado

Modo de Preparo:

1- Comece cozinhando a couve-flor, escorra e reserve.

2- Em uma frigideira média, aqueça o azeite, refogue o alho, acrescente a couve-flor, acerte o sal, salpique a salsinha e deixe refogar por mais 2 minutos.

3- Retire do fogo, separe algumas flores para decorar a lasanha e reserve o restante.

Prepare o molho branco:

1- Em uma panela média, aqueça a manteiga ou a margarina, refogue a cebola e doure a farinha de trigo.

2- Junte 2 litros de leite aos poucos, mexendo sempre para não empelotar. Acerte o sal e tempere com a pimenta-do-reino e a noz moscada.

3- Bata no liquidificador o molho branco com a couve-flor refogada no alho e reserve.

Prepare o molho de tomate:

1- Em uma panela média aqueça o azeite, refogue a cebola e o alho, junte os tomates, polpa de tomate e 2 xícaras (chá) de água.

2- Deixe apurar, acerte o sal e tempere com a pimenta-do-reino e o orégano.

3- Retire do fogo e reserve.

Prepare a Lasanha:

1- Pegue um refratário grande e fundo. Divida o molho de tomate, o molho branco com couve-flor em 3 partes, as tiras de lasanha em 4 e a mussarela e o presunto em 2.

2- Alterne as camadas de molho e massa da seguinte forma: molho de tomate, fatias de mussarela, tiras de lasanha, molho branco com couve-flor, fatias de presunto, tiras de lasanha, molho de tomate, fatias de mussarela, tiras de lasanha, molho branco com couve-flor, fatias de presunto, tiras de lasanha, molho de tomate, molho branco com couve-flor, flores de couve-flor inteiras reservadas para decorar e finalmente queijo parmesão ralado.

3- Cubra com papel-alumínio e leve ao forno médio (200ºC) por 50 minutos. Para dourar a superfície, retire o papel-alumínio 10 minutos antes de finalizar o tempo.



Dica: para a lasanha ficar perfeita, coloque as tiras sempre entre os molhos e não se esqueça de utilizá-los ainda quentes. Para cada 500g de massa utilize no mínimo 3 ½ litros de molho. Querendo reduzir o tempo de preparo, deixe a lasanha montada por 10 minutos antes de levá-la ao forno.



Rendimento: 15 porções

Tempo de Preparo: 1 hora e 50 minutos