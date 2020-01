Na manhã desta segunda-feira, 13, durante reunião realizada no Quartel Central, o comando da Polícia Militar e os organizadores do Fest Verão 2019 definiram as estratégias de segurança para o evento, que faz parte do calendário do verão sergipano.

Como aconteceu nos últimos anos, a Polícia Militar realizará a segurança na avenida, na areia da praia, além do apoio aos diversos órgãos envolvidos – SMTT, Emsurb, Polícia Civil, Augustus Produções e Winner Produções – com o objetivo de proporcionar uma festa tranquila para turistas e sergipanos.

“Temos a certeza de que teremos uma festa segura e proveitosa para todos os participantes, tendo em vista que a segurança pública estará presente para garantir a tranquilidade”, afirmou o comandante da Polícia Militar, coronel Marcony Cabral.

A reunião que definiu grande parte do planejamento da segurança dos foliões será finalizada nesta quinta-feira, 16, durante um segundo encontro marcado no local do evento, onde será realizada uma vistoria e definidas novas estratégias.

Além do policiamento ostensivo, a Polícia Militar, por meio da Companhia de Trânsito (CPTran), atuará nos bloqueios de ruas e avenidas próximas a realização do evento. No dia 25, a partir das 11h, serão divulgados os locais de acesso à Avenida Melício Machado. Antecipadamente, a unidade de trânsito informa que a Avenida Inácio Barbosa, antiga José Sarney, será totalmente bloqueada.

De acordo com o presidente da Augustus Produções, Fabiano Oliveira, a parceria com a Polícia Militar, por meio do Governo do Estado, demonstra o profissionalismo dos setores públicos e a preocupação do estado com um evento que apesar de ser de natureza privada, movimenta mais de 50 setores da economia, gerando empregos, renda e desenvolvimento para Sergipe.

Assessoria PM/SE