Comentarista da Fox cita ‘ultimato’ de Luxa e Felipe Melo dispara na web: “Teu nariz cresce”

Com grande expectativa, o ​Palmeiras desembarcou em Orlando, nos Estados Unidos, na madrugada e na tarde deste domingo (12), fez seu primeiro treino na cidade e contou com algumas novidades. O Verdão jogará a primeira partida no duelo diante do Atlético Nacional, ​na quarta-feira (15), ás 22h.

Após o jogo diante dos colombianos, o Alviverde enfrenta o New York City FC, sábado (18), ás 16h. No treino deste domingo, o técnico Vanderlei Luxemburgo colocou em prática algumas novidades, entre elas aparece Felipe Melo, que é volante de origem e deve ser recuado, podendo atuar de zagueiro.

No treinamento desta tarde, o camisa 30 atuou ao lado do paraguaio Gustavo Gómez. De acordo com o site ​’Globo Esporte’, o medalhão teve um bom desempenho, principalmente nos cortes de cruzamentos para a área do Alviverde. Melo, inclusive, foi alvo de mais uma polêmica ao responder o jornalista José Eduardo Savóia, da Fox Sports.

Felipe Melo treinando de zagueiro. Passando na ESPN. Acerto do Luxa. — Paulo H. Nóbrega (@paulohnobrega) 12 de janeiro de 2020