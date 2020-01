Como a inteligência emocional pode ajudar na autoestima?

Um dos pontos importantes para ter uma vida saudável é desenvolver a inteligência emocional, que em resumo se trata da capacidade de lidar com as emoções da melhor forma possível, sem deixar que abale a ponto de desistir dos projetos de vida e ainda prejudicar a vida como um todo.

Mas a inteligência emocional quando bem trabalhada por ajudar a aumentar a autoestima e deixar ter uma vida mais completa e feliz?

Isso mesmo, a inteligência emocional tem essa capacidade e pode proporcionar o aumento da autoestima quando trabalhada da forma correta.

Foto: reprodução



Mas, o que é a inteligência emocional, como desenvolvê-la e ainda como pode ser benéfica para a vida e para a autoestima. Quer saber tudo sobre?

O que é inteligência emocional?

Mas, de fato o que é inteligência emocional? A inteligência emocional é a capacidade de ter, e poder desenvolver cada vez mais, de lidar com as emoções de forma a não deixar que ela influenciem no comportamento e nem nas decisões, pensamentos e formas de ver o mundo.

Com inteligência emocional é possível não deixar que comentários de terceiros influenciem em decisões, não se deixa levar pelo ódio, raiva ou rancor e ainda consegue ser alguém mais livre e mente aberta para situações que exijam bastante compreensão.

Desenvolvendo a inteligência emocional

Depois dessa breve explicação sobre, já é possível compreender o quanto a inteligência emocional é boa e faz bem para qualquer pessoa.

E, para desenvolver isso, é preciso atuar diretamente sobre o campo dos sentimentos. Para conseguir desenvolver a inteligência emocional as pessoas devem:

• Aumentar a confiança em si mesmo

• Melhorar a habilidade de agir sobre pressão

• Transmitir confiança no que diz sobre si mesmo para os outros

• Não se importar muito com o que as pessoas dizem

• Identificar os gatilhos emocionais e melhorar o comportamento mediante sentimentos

• Controlar as situações da melhor forma possível e se esforçar no desenvolvimento da inteligência emocional.

Benefícios para a autoestima

Os benefícios do desenvolvimento da inteligência emocional para a autoestima são o controle sobre os pensamentos, a melhora do conceito sobre si, identificar problemas nas pessoas que estão ao redor para se distanciar sempre que necessário.

Identificar o que pode estar deixando desconfortável em relação a si mesmo ou com os outros e assim tratar esses problemas o mais rápido possível, desenvolvendo o altruísmo e autonomia sobre as decisões e pensamentos, sendo quem deseja ser!