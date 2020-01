Como obter a certidão do saque do Pis-Pasep e do FGTS em 2020? Saiba!

Houveram algumas mudanças para pedidos de Certidão para saque PIS, PASEP e FGTS em 2020: Agora os pedidos devem ser feitos pelo telefone 135 e somente por ele. E além disso, os cidadãos não devem se dirigir às agências para atualizar dados do Imposto de Renda Direto na Fonte (DIRF) e pedir cópia de processo, ambos no caso de titular falecido. Esses serviços estão disponíveis exclusivamente pela Central de Atendimento 135.

Telefonar para o número 135 é gratuito e o horário de atendimento é de segunda a sábado, de 7h às 22h. O atendimento eletrônico é 24 horas.

Facilitando a vida dos idosos: Prova de vida agora vai ser pelo celular

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) inciou o processo de digitalização dos requerimentos de aposentadorias, pensões e auxílios com objetivo de reduzir o tempo de espera pelos benefícios.

Em 2020, o Governo pretende implantar de forma definitiva a prova de vida através da biometria, que será feita através da impressão digital do beneficiário, pelo aplicativo Meu INSS. A expectativa é de que essa ferramenta esteja disponível já no primeiro semestre de 2020. Isso pode ajudar 35 milhões de beneficiários, muitos destes idosos, a realizar a prova de vida confortavelmente em casa, pelo celular.

Outra novidade que o INSS vem estudando é a concessão por vias administrativas, de entendimentos consolidados na Justiça a favor dos segurados. O que isso significa?

Com a nova concessão, quando houver jurisprudência acerca de uma regra que, a princípio, não está de acordo com as normas do instituto, o cidadão não vai mais precisar entrar na Justiça para ter direito a essa aplicação.

Revisão de aposentadoria do INSS pode pagar quase R$200 mil em 2020; Entenda

Em 2020, os aposentados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) podem ter direito a um aumento no valor do benefício, bem como direito a receber um grande valor em atrasados. Vale destacar que essa é uma medida para aposentados ao final dos anos 1980 e início dos anos 1990.

Você está nesta situação ou tem algum parente nesta condição? Então saiba como funciona.

O valor a ser pago ocorre em virtude do chamado ‘Buraco Negro’ Previdenciário, que ocorreu entre 05 outubro de 1988 e 05 abril de 1991. Durante todo esse período, o INSS aplicou correções abaixo da inflação sobre as contribuições realizadas pelos segurados, o que reduziu o valor das aposentadorias.

Sendo assim, é necessário que os benefícios previdenciário do período citado sejam recalculados, de modo que cada um dos salários de contribuição que integraram o cálculo de benefício deve ser reajustado com base nos índices da época.

