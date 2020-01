Concurso ADAPAR 2020 tem comissão formada! Banca organizadora já foi contratada!

O concurso público da Agência de Defesa Agropecuária do Paraná (Concurso ADAPAR 2020) está mais próximo do que nunca. Foi publicado no Diário Oficial do Estado, edição do dia 24 de janeiro, uma resolução em que o secretário da Administração e da Previdência, Reinhold Stephanes, designou a equipe que ficará responsável pelo certame.

Segundo o documento publicado, a comissão vai ser presidida pela servidora Magda Freitas Lopes da Silveira, que será substituída em suas ausências e impedimentos pela servidora Ivone Mendes de Almeida de Andrade. Os demais membros serão Adalberto Luiz Valiatti (engenheiro) e José Humberto Teotônio de Castro (fiscal de defesa agropecuária).

Segundo o texto, a equipe, segundo a resolução, é dotada de autonomia para decidir e praticar os atos relativos à realização do concurso Adapar.

Foi publicado no Diário Oficial do Estado, edição do dia 20 de dezembro, o extrato de contrato que confirma o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção (Cebraspe) como banca organizadora do próximo certame. Segundo o documento, o contrato entre as partes será válido até dezembro de 2020.

O edital do certame foi autorizado no dia 27 de agosto de 2019 pelo governador Carlos Massa Ratinho Junior. No dia seguinte, 28 de agosto, o secretário de Agricultura e Abastecimento, Norberto Ortigara, confirmou a abertura de 80 vagas. “O governo autorizou concurso público, na última terça, 27, para a Adapar. Serão 30 médicos veterinários e 50 técnicos agrícolas”, disse o secretário durante audiência pública na Assembleia Legislativa sobre o fim da vacinação da febre aftosa.

As 30 vagas de médicos veterinários são para graduados na respectiva área. Para Técnico Agrícola, será necessário ter nível médio completo. As remunerações não foram informados. Segundo a tabela da ADAPAR, os ganhos devem oscilar entre R$2.600 e R$6.500.

Último Concurso ADAPAR foi em 2014

O último edital do concurso ADAPAR foi divulgado em 2014, quando contou com 200 vagas, nos cargos de assistente de fiscalização da defesa agropecuária, nas funções de técnico de laboratório e técnico de manejo e meio ambiente. Os salário chegaram a até R$2.152,88.

Além disso, o concurso contou com vagas para os cargos de fiscal de defesa agropecuária, nas funções de engenheiro agrônomo e veterinário. Os salários chegaram a até R$5.382,20.

O certame foi organizado pela Coordenadoria de Processos Seletivos da Universidade Estadual de Londrina (Cops/UEL). A banca aplicou provas objetivas com 40 questões de Língua Portuguesa, ECA, Informática, Atualidades e Conhecimentos Específicos, além de uma avaliação médica.

Sobre

O Paraná com os seus solos, sua gente e seu trabalho sempre demonstrou vocação para a produção agrícola, ao longo da história. Os ciclos da erva mate, da madeira, do café e do algodão, são substituídos na década de 70 pelas pastagens com bovinos e lavouras de milho e soja, que se transformam em produção de suínos e aves que alimentarão paranaenses, brasileiros, pessoas e povos de diferentes regiões do mundo. Para apoiar de forma adequada a sua vocação agropecuária, foi criada, em 1944, a Secretaria de Estado dos Negócios da Agricultura, cuja reforma em 1976, criou o Departamento de Fiscalização (DEFIS) para atender, especificamente, as questões ligadas à defesa sanitária animal e vegetal.

Missão: Promover a saúde animal, a sanidade vegetal, a inocuidade dos alimentos, a conformidade do comércio e uso de insumos agropecuários, o uso adequado do solo agrícola, com responsabilidades compartilhadas entre as partes interessadas, em benefício da sociedade.

Visão: Consolidar-se como instituição de excelência em defesa agropecuária.

Valores: Comprometimento, Cooperação, Credibilidade, Efetividade, Ética, Imparcialidade, Inovação, Qualidade, Responsabilidade, Sustentabilidade e Transparência.