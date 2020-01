Concurso Câmara de Boituva SP 2020: Inscrições vão até hoje, 23! Salários de até R$ 4.397,86!23

A Câmara Municipal de Boituva em São Paulo, tem inscrições até as 23h59min desta quinta-feira, 23 de janeiro de 2020. O concurso público visa preencher 04 vagas em cargos de nível superior no legislativo municipal.

As vagas destinadas são para os cargos de Agente de Contabilidade e Finanças (1 vaga), Analista Jurídico (1 vaga), Agente Administrativo (1 vaga) e Agente Legislativo (1 vaga). Os salários oferecidos variam entre R$ 3.664,89 e R$ 4.397,86, mais R$ 482,00 de vale-alimentação.

Inscrição

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até as 23h59min do dia 23 de janeiro de 2020, no site oficial da banca organizadora Vunesp. O valor da inscrição está fixado em R$ 85,70.

Provas

O concurso contará com provas objetivas (para todos) com 60 questões de língua portuguesa, matemática, legislação, noções de informática e conhecimentos específicos; mais prova prático-profissional (caráter classificatório e eliminatório) para o cargo de Analista Jurídico. As avaliações serão aplicadas no dia 15 de março de 2020, em locais e horários a serem informados após a homologação das inscrições.

O resultado final será divulgado a partir do dia 18 de março após as 10 horas, no site já citado. O concurso público é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

EDITAL CÂMARA DE BOITUVA SP 2019