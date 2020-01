Concurso Câmara de Marabá PA anuncia banca organizadora

No Estado do Pará, a Câmara Municipal de Marabá divulgou na última quinta-feira, 30, via Diário Oficial do Pará o anuncio da banca organizadora do seu próximo edital. A Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa (Fadesp) terá a responsabilidade do certame.

A banca será responsável pela organização, elaboração, diagramação, impressão, aplicação de provas teóricas e processamento de dados, bem como todo e qualquer ato pertinente à organização e realização do concurso público, para preenchimento de vagas e formação de cadastro reserva de cargos efetivos para atender as necessidades da autarquia.

As oportunidades são para cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior no legislativo municipal.O valor da inscrição oscila entre R$48,00 (nível fundamental), R$ 60,00 (nível médio) e R$ 80,00 (nível superior).

Informações do concurso