Concurso Câmara de Ribeirão Pires SP 2020: Salários de até R$ 7.553,08!

Em São Paulo, a Câmara Municipal de Ribeirão Pires divulgou a abertura de um novo edital de concurso público para preenchimento de 04 vagas em cargos de nível fundamental e superior no legislativo municipal.

De acordo com o edital, as oportunidades são para os cargos de Oficial Administrativo (1+Cr), Assessor Técnico em Informática (1+Cr), Procurador (1+Cr), Auxiliar Administrativo (1+Cr) e Oficial Financeiro (Cr).

Os salários oferecidos variam entre R$ 1.274,74 e R$ 7.553,08, mais R$ 709,50 de vale alimentação e R$ 206,98 vale transporte.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 17 de fevereiro de 2020, no endereço eletrônico oficial da banca organizadora Avança SP. O valor da inscrição oscila entre R$ 42,00 (nível fundamental) e R$ 78,00 (nível superior).

PROVAS

O concurso consistirá com prova objetiva (para todos) e prova discursiva (prático-profissional) para Procurador. As avaliações serão realizadas no dia 05 de abril, em locais e horários a serem informados.

O concurso público é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do legislativo municipal.

Informações do concurso

Concurso : Câmara de Ribeirão Pires SP

: Câmara de Ribeirão Pires SP Banca organizadora : Avança SP

: Avança SP Escolaridade : fundamental e superior

: fundamental e superior Número de vagas : 04

: 04 Remuneração : R$ 1.274,74 e R$ 7.553,08

: R$ 1.274,74 e R$ 7.553,08 Inscrições : até 17 de fevereiro de 2020

: até 17 de fevereiro de 2020 Taxa de Inscrição : R$ 42,00 e R$ 78,00

: R$ 42,00 e R$ 78,00 Provas : 05 de abril de 2020

: 05 de abril de 2020 Situação: PUBLICADO

EDITAL CÂMARA DE RIBEIRÃO PIRES SP 2020

