Concurso Câmara de Santos SP 2020: Edital e Inscrição!

Em São Paulo, a Câmara Municipal de Santos faz saber aos interessados a abertura de novo edital de concurso público para preenchimento de 37 vagas em cargos de níveis médio, técnico e superior no legislativo municipal.

O EDITAL nº 01/2020 oferta 02 vagas no cargo de Procurador e a remuneração oferecida será de R$ 8.000,00, por carga horária de 30 horas semanais.

Já o EDITAL nº 02/2020 oferece vagas em cargos de Analista de Sistemas (1), Analista em Gestão Pública (4), Analista Financeiro (2), Analista Urbano (1), Contador (2), Engenheiro de Telecomunicação (1), Jornalista (1), Técnico Audiovisual (1), Técnico de Som (CR), Auxiliar Legislativo (4), Assistente Legislativo (8), Analista de Recursos Humanos (2) e Analista Jurídico (8). Os salários oferecidos oscilam entre R$ 2.653,33 e R$ 7.500,00, por carga horária de 40h semanais.

Inscrição

As inscrições para o EDITAL nº 01 devem ser realizadas entre o período de 20 de janeiro (a partir das 10h) até às 17h do dia 19 de fevereiro de 2020, no endereço eletrônico oficial da banca organizadora Instituto Mais. A taxa de inscrição está fixado em R$ 64,00.

Já o EDITAL nº 02, os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre o período de 27 de janeiro (a partir das 10h) até as 17h do dia 03 de março de 2020, no endereço eletrônico oficial do Instituto Mais. O valor da inscrição oscila entre R$ 45,00 (nível médio/técnico) e R$ 64,00 (nível superior).

Provas

As avaliações para o cargo de Procurador será feita em três etapas: prova objetiva, prova discursiva e avaliação de títulos. As avaliações serão aplicadas em data provável no dia 22 de março de 2020 e para os demais cargos as provas objetivas serão aplicadas no dia 26 de abril.

Informações do concurso

Concurso : Câmara de Santos SP

: Câmara de Santos SP Banca organizadora : Instituto Mais

: Instituto Mais Escolaridade : médio, técnico e superior

: médio, técnico e superior Número de vagas : 37

: 37 Remuneração : até R$ 8.000,00

: até R$ 8.000,00 Inscrições : 20 de janeiro a 19 de fevereiro de 2020 (Procurador) e 27 de janeiro a 03 de março de 2020 (Demais cargos)

: 20 de janeiro a 19 de fevereiro de 2020 (Procurador) e 27 de janeiro a 03 de março de 2020 (Demais cargos) Taxa de Inscrição : R$ 45,00 e R$ 64,00

: R$ 45,00 e R$ 64,00 Provas : 22 de março de 2020

: 22 de março de 2020 Situação: PUBLICADO

EDITAL CÂMARA DE SANTOS SP 01/2020 – PROCURADOR

EDITAL CÂMARA DE SANTOS SP 02/2020