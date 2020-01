Concurso Câmara de Ubá MG 2020: Edital e Inscrição!

Em Minas Gerais, a Câmara Municipal de Ubá faz saber aos interessados a abertura de concurso público para preencher 07 vagas em cargos de nível superior no legislativo municipal.

As vagas destinadas são para os cargos de Assessor de Licitações, Compras e Patrimônio (1), Assessor de Comissões (1), Advogado (1), Contador (1), Assistente Legislativo (Cr), Assessor de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas (1), Assessor da Escola do Legislativo (1) e Controlador Interno (1). Os salários oferecidos oscilam entre R$ 3.468,00 e R$ 4.350,26, por 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre o período de 23 de março (a partir das 09h) até as 17 horas do dia 24 de abril de 2019, no site oficial da banca organizadora Gestão de Concursos. A taxa de inscrição está fixado em R$ 100,00.

PROVAS

O concurso consistirá com prova objetiva (caráter classificatório e eliminatório); prova discursiva os cargos de Advogado e Assessor de Comissões e Controlador Interno; mais prova de títulos de formação acadêmica e tempo de serviço (caráter classificatório).

As avaliações serão aplicadas nos dias 23 e 24 de maio, em locais e horários a serem informados em data oportuna. O concurso público é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da autarquia municipal.

Informações do concurso

Concurso : Câmara Municipal de Ubá

: Câmara Municipal de Ubá Banca organizadora : Gestão de Concursos

: Gestão de Concursos Escolaridade : superior

: superior Número de vagas : 07

: 07 Remuneração : R$ 3.468,00 e R$ 4.350,26

: R$ 3.468,00 e R$ 4.350,26 Inscrições : 23 de março a 24 de abril de 2019

: 23 de março a 24 de abril de 2019 Taxa de Inscrição : R$ 100,00

: R$ 100,00 Provas : 23 e 24 de maio de 2020

: 23 e 24 de maio de 2020 Situação: PUBLICADO

EDITAL CÂMARA DE UBÁ MG 2020