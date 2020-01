Concurso CAU CE: Homologação e resultado final são divulgados! Confira!

O Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Ceará aplicou no domingo, 1º de dezembro, as provas do concurso público (Concurso CAU CE 2019/2020) para preenchimento de 17 vagas em cargos de ensino médio e superior, sendo 09 em caráter imediato e 08 em cadastro reserva, para contratação conforme necessidade. O Instituto Consulpam organizou o certame.

Foi divulgado no Diário Oficial da União desta quarta-feira, 22 de janeiro, a homologação do resultado final do certame (veja aqui). A lista final de aprovados já consta no site da banca organizadora.

O edital do concurso CAU-CE reserva ainda 5% das vagas para pessoas com deficiência, abertas ou que venham a abrir durante o prazo de validade; e ainda 20% para candidatos negros.

Cargos e Vagas do Concurso CAU CE 2019

Para nível superior, as chances são destinadas aos cargos de Agente de Fiscalização (02 vagas), com requisito de graduação em Arquitetura e Urbanismo e Registro Profissional e Carteira de Habilitação “B”, Arquiteto e Urbanista (02 vagas), com exigência de ensino superior em Arquitetura e Urbanismo e Registro Profissional e Contador (02 vagas), com exigência de nível superior em Contabilidade e Registro Profissional.

Para nível médio, o edital conta com vagas para o cargo de Assistente Administrativo (03 vagas).

Os salários dos cargos oscilam entre R$ 2.500,00 e R$ 6.181,92, por jornadas de trabalho de 6 horas por dia.

Inscrição Concurso CAU CE 2019

Os interessados em concorrer a uma das vagas puderam se inscrever entre 17 de outubro e 11 de novembro de 2019, no endereço eletrônico oficial da banca organizadora (www.consulpam.com.br). A taxa de inscrição custou R$160,00 para nível superior e R$110,00 para nível médio.

Provas Concurso CAU CE 2019

O concurso CAU-CE 2019 vai contar com prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, para todos os cargos com 40 ou 50 questões de língua portuguesa, conhecimentos matemáticos, noções de informática, legislação aplicada aos conselhos de arquitetura e urbanismo, atualidades e conhecimentos específicos. Haverá ainda, avaliação de títulos (somente para candidatos de nível superior), de caráter classificatório.

As avaliações foram aplicadas em 1º de dezembro de 2019 em Fortaleza (CE), no turno da manhã (nível médio) e tarde (nível superior).

De acordo com o edital, a entrega dos títulos deverá ser feita no mesmo dia de aplicação da prova objetiva. O resultado do recurso administrativo contra a elaboração e/ou gabarito e convocação para prova de títulos deverá ser feito no dia 18 de dezembro. O resultado final do concurso será divulgado no dia 06 de janeiro de 2020.