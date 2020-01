Concurso CFC 2020: órgão estuda abertura de novo edital

O Conselho Federal de Contabilidade pode abrir um novo edital de concurso público (Concurso CFC 2020) em breve. Nesta terça-feira, 21 de janeiro, o órgão informou ao site Folha Dirigida essa possibilidade.

Segundo o órgão, ainda não há uma previsão de vagas para o concurso, assim como os cargos que serão oferecidos no edital. No momento, acontece um estudo para abertura do novo concurso.

“O que existe apenas, no momento, é um estudo sobre a viabilidade ou não do concurso”, disse o CFC.

Último edital CFC foi divulgado há 10 anos

O último edital de concurso do CFC foi divulgado em 2010. Na ocasião, o edital publicado trouxe vagas para cargos de ensino médio, médio/técnico e superior.

O concurso para nível médio contou com vagas para auxiliar administrativo e assistente administrativo, com ganhos de R$1.540,91 e R$2.635,48, respectivamente. Para nível médio/técnico, foram oferecidas vagas para assistente técnico/diagramador, com salários de R$3.363,60. Para nível superior, foram ofertadas vagas para advogado e analista de sistemas, com salários de R$4.969,58 para ambos os cargos.

Além dos salários pagos pelo CFC, os candidatos puderam receber planos de saúde e odontológico e vale refeição ou alimentação, subsidiados parcialmente. Os aprovados foram lotados em Brasília (DF).

O concurso contou com provas objetivas e discursivas. O exame objetivo contou com 50 questões, sendo 20 de Conhecimentos Básicos e 30 de Conhecimentos Específicos. No primeiro bloco, na parte básica, foram abordadas questões de Língua Portuguesa, Legislação Específica e Noções Básicas de Informática.

Segundo o edital, foram corrigidas as provas discursivas dos candidatos com 50% de acertos ou mais, na avaliação objetiva. Já para ser aprovado na prova discursiva do concurso, era necessário obter dez pontos ou mais.

Os aprovados em todas as fases do concurso foram convocados sob regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). O concurso CFC teve validade de dois anos, com validade de prorrogação por igual período.