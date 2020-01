Concurso COMCAP SC 2020: FEPESE assina contrato! Edital próximo

O edital do concurso COMCAP-SC 2020 está confirmado. A Autarquia de Melhoramentos da Capital de Santa Catarina (Comcap-SC) vai lançar um novo certame nos próximos dias. A Prefeitura da cidade divulgou o cronograma oficial do certame.

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever a partir do dia 27 de janeiro. A taxa de inscrição vai custar R$50 para nível fundamental, R$80 para nível médio e R$100 para nível superior.

As vagas do concurso serão destinadas aos cargos de gari de coleta, gari de limpeza pública, contador, engenheiro sanitarista, assistente administrativo, técnico em saneamento, técnico em manutenção e suporte em informática, técnico em mecânica, mecânico e motorista. Os salários e vagas ainda não foram confirmados.

As provas objetivas do concurso estão marcadas para o dia 10 de maio. O concurso ficará sob responsabilidade da Fundação de Estudos e Pesquisas Sócio Econômicas (Fepese). A dispensa de licitação foi publicada no Diário Oficial do Município do dia 10 de dezembro. O contrato foi assinado no dia 30 do mesmo mês.

Segundo informações do Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Municipal de Florianópolis (Sintrasem), a categoria conseguiu entrar em acordo com a diretoria da Autarquia de Melhoramentos da Capital (Comcap), que garantiu a abertura de um novo certame.

De acordo com o Sindicato, o último concurso foi feito na Comcap em 2012. “De lá para cá, a autarquia perdeu 185 trabalhadores. No mesmo período, Florianópolis ganhou cerca de 70 mil novos habitantes, número que segue crescendo. Para piorar, a Comcap tem mais de 120 pessoas em desvio de função, cedidos a outros órgãos por indicação política. A sobrecarga de trabalho é hoje um dos problemas mais graves na Comcap, causando adoecimento na categoria e a queda na qualidade do atendimento”, disse o Sindicato.

A entidade ainda informou que há roteiros de coleta ou varrição que chegaram a perder, nos últimos anos, até metade dos seus trabalhadores. “Sem redução na demanda, obviamente. O chamamento de novos trabalhadores deve não apenas reduzir a sobrecarga, o adoecimento e os acidentes, mas afastar a possibilidade de privatização e garantir o caráter público da Comcap. Novamente, foi a luta e a organização que levaram à vitória na defesa dos direitos.”

O último edital

O último edital de concurso público da COMCAP-SC foi divulgado em 2012, quando contou com 220 vagas. Foram 130 para auxiliar operacional, 80 para gari e dez para motorista. Todas as oportunidades eram para o nível fundamental.

O concurso contou com provas objetivas e exames práticos (somente para motorista) e físico (somente para gari e auxiliar).

A prova objetiva contou com 25 questões, abrangendo Português, Matemática, Estudos Sociais e Conhecimentos Específicos. A FEPESE organizou o certame, que contou com salários de R$717,13 (auxiliar) e R$1.026,21 (gari) e R$1.404,44 (motorista).

Vale lembrar, que em 2018 a COMCAP abriu processo seletivo para 184 vagas, distribuídas entre cargos de auxiliar, gari e motorista. O Instituto de Estudos Superiores do Extremo Sul (Ieses) organizou o certame.

Os salários chegaram a R$1.226,82 (auxiliar), R$1.754,06 (gari) e R$2.400,55 (motorista).