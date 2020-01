Concurso COPANOR MG 2020 abre matrículas para todos os níveis! Até R$ 8.433,36

A COPANOR – Copasa Serviços de Saneamento Integrado do Norte e Nordeste de Minas Gerais abriu as inscrições do edital de concurso público (Concurso COPANOR MG 2020) para preencher 02 vagas e formar cadastro reserva em cargos de ensino fundamental, médio/técnico e superior.

Os profissionais serão contratados sob regime jurídico da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT.

Para nível fundamental, o edital vai contar com vagas para os cargos de Operador de Sistemas (Cadastro Reserva), Auxiliar de Serviços Gerais (Cadastro Reserva), Motorista (Cadastro Reserva), Técnico de Segurança do Trabalho (Cadastro Reserva), Técnico em Química (01 vaga) e Técnico em Obras e Serviços (Cadastro Reserva), com requisito de nível médio/técnico Engenheiro de Produção e Operação e Obras (01 vaga), com exigência de nível superior.

Os salários oferecidos oscilam entre R$1.006,72 e R$8.433,36, por jornada de trabalho de 44 horas semanais.

Inscrição e Provas Concurso COPANOR MG 2020

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre 09 horas do dia 02 de janeiro de 2020 e 23 horas e 59 minutos do dia 02 de fevereiro de 2020, no site oficial da banca organizadora (www.fumarc.com.br). A taxa de inscrição custará R$ 45,00 para cargos de nível fundamental, R$ 55,00 para médio/técnico e R$ 150,00 para Engenheiro.

Segundo o edital, a banca organizadora vai disponibilizar um posto de inscrição com computador e impressora na Avenida Francisco Sales, 540, Floresta, em Belo Horizonte/MG, nos dias úteis, das 8h30min às 12h e das 13h30min às 17h, exceto sábados, domingos e feriados.

O concurso vai contar com provas objetivas com 50 questões distribuídas nas matérias de língua portuguesa (para todas os cargos), matemática (somente para cargos de nível fundamental), raciocínio lógico (somente para para cargos de nível técnico), noções de informática e legislação (somente para Engenheiro) e Conhecimentos Específicos (somente para cargos de níveis médio/técnico e superior).

Além da prova objetiva, haverá exame de capacitação física para Operador de Sistemas e Auxiliar Serviços Gerais.

A prova objetiva será aplicada no dia 08 de março de 2020 em Almenara, Diamantina, Teófilo Otoni e Salinas, em locais e horários a serem divulgados. Os gabaritos sairão no segundo dia útil após realização das provas.

A validade do concurso será de dois anos, a contar da data da publicação de sua homologação, podendo ser prorrogado por igual período, conforme necessidade do órgão.

Sobre a COPANOR

A Copasa Servic?os de Saneamento Integrado do Norte e Nordeste de Minas Gerais S/A – COPANOR, cuja constituic?a?o foi autorizada pela Lei Estadual nO16.698/2007, tem por objeto planejar, projetar, executar, ampliar, remodelar, explorar e prestar servic?os de abastecimento de a?gua e de esgotamento sanita?rio em localidades da regia?o Norte de Minas e das Bacias Hidrogra?ficas dos rios Jequitinhonha, Mucuri, Sa?o Mateus, Buranhe?m, Itanhe?m e Jucuruc?u.

Negócio: Prestação de serviços em abastecimento de água e esgotamento sanitário

Missão: Prover serviços de saneamento, em parceria com o Estado e municípios, em sua área de atuação, de forma sustentável.

Visão: Ser referência, junto à sociedade, como empresa que presta serviços com eficiência e qualidade.

Valores:

• Ética exemplar e transparência.

• Responsabilidade socioambiental.

• Valorização dos colaboradores.

• Excelência na prestação dos serviços.

• Inovação e disseminação do conhecimento.

Informações do concurso