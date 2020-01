Concurso CORE PR 2020: Edital será publicado nesta terça, 28! QUADRIX é a banca!

O Conselho Regional dos Representantes Comerciais do Estado do Paraná vai abrir um novo edital de concurso público (Concurso CORE PR 2020). A confirmação veio nesta segunda-feira, 27 de janeiro, através da banca do certame. O quantitativo de vagas ainda não foi revelado.

Já se sabe que as inscrições do concurso CORE-PR serão realizadas entre 28 de janeiro e 09 de março de 2020. Haverá oportunidades para candidatos de ensino médio e superior. A taxa de inscrição vai custar R$55 e R$65, respectivamente. Os aprovados serão lotados em Curitiba (PR).

As vagas de nível médio serão abertas para os cargos de assistente administrativo e fiscal, com salários de R$ 1.383,77 e R$ 2.900, respectivamente. Para nível superior serão abertas chances para analista administrativo, assessor jurídico e analista de tecnologia da informação. O salário será de R$3.100 (analistas) e R$3.500 (assessor).

Segundo informações da banca, o exame objetivo será aplicado no dia 05 de abril de 2020, a partir das 14 horas.

O contrato com os candidatos aprovados serão assinado sob regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). O modelo garante o seguro-desemprego e o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) aos contratados.

No dia 18 de novembro foi divulgado no Diário Oficial da União a informação de que o Instituto QUADRIX iria organizar o certame do órgão.A banca organizadora já assinou o contrato. A escolha da empresa aconteceu através de dispensa de licitação. O contrato terá validade de 12 meses, a contar do dia 05 de novembro de 2019.

A Representação Comercial no Brasil tornou-se uma profissão regulamentada a partir de 9 de dezembro de 1.965, com a publicação da Lei 4886/65, que regulamentou a atividade dos autônomos e empresas de representação em nosso país.

Desde o início do século, a atividade já era exercida por milhares de pessoas, e a regulamentação trouxe o equilíbrio nas relações entre representadas e representantes.

Pela Lei foi criado o Conselho Federal dos Representantes Comerciais – CONFERE, sendo este encarregado da instalação dos Conselhos Regionais, um em cada estado brasileiro.

Os conselhos regionais contaram para sua formação e composição com os dirigentes sindicais da mesma área de atividade, visto que muitos deles estavam em pleno funcionamento nos estados, como no caso do Paraná, onde o Sindicato dos Representantes Comerciais congregava seus associados desde 1.942. Dessa forma, no dia 8 de fevereiro de 1.966, foi criado o Conselho Regional dos Representantes Comerciais do Paraná, com a sigla CORE/PR.

A Diretoria do Conselho é composta por 9 membros: presidente, secretário, tesoureiro e mais 6 conselheiros. É vedado aos Conselhos Federal e Regionais dos Representantes Comerciais desenvolver quaisquer atividades não compreendidas em suas finalidades previstas na Lei, inclusive as de caráter político-partidário.

A sede do CORE/PR, nos dois primeiros anos, funcionava em espaço cedido pela Federação do Comércio do Paraná. Em 1.968, o Conselho adquiriu sua sede própria, onde se encontra até hoje sua agência central.

Último edital foi divulgado em 2007

O último edital do concurso CORE-PR foi divulgado em 2007, quando contou com 02 vagas, além de cadastro reserva para cargos de ensino médio.

O edital contou com uma vaga para o cargo de Supervisor Administrativo, para lotação em Cascavel (PR). A taxa de inscrição custou R$35,00. O salário inicial foi de R$773,00, por jornada de trabalho de 40 horas semanais. Segundo o portal de transparência, o salário inicial do cargo atualmente é de R$ 2.709,00.

A outra vaga do concurso foi destinada para o cargo de Assistente Administrativo, também para lotação em Cascavel (PR). A taxa de inscrição custou R$ 30,00. O candidato aprovado recebeu salário de R$ 657,00, por jornada de 40 horas semanais. A remuneração inicial atual, conforme portal de transparência, é de R$ 1.179,00.