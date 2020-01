Concurso CORE PR 2020: Saiu o edital com 80 vagas para níveis médio e superior! Até R$3.500!

O Conselho Regional dos Representantes Comerciais do Estado do Paraná faz saber aos interessados a abertura de um novo edital de concurso público (Concurso CORE PR 2020). De acordo com o documento publicado nesta terça-feira, 28 de janeiro, são oferecidas 80 vagas entre imediatas e formação de cadastro de reserva. O Instituto QUADRIX tem a responsabilidade do certame.

Do total de vagas, 40 serão destinadas para candidatos de ensino médio. As chances são destinadas aos cargos de assistente administrativo júnior e fiscal júnior, com salário de R$1.383,71 e R$2.900, respectivamente. A jornada de ambos é de 40 horas semanais.

São duas vagas imediatas de ampla concorrência e 18 em cadastro reserva, esta divididas em 13 de concorrência geral, quatro para negros e uma para deficientes. Os aprovados serão lotados em Curitiba (PR).

Já as demais 40 vagas são para cargos de ensino superior. As chances serão para os cargos de analista contábil júnior, assessor jurídico júnior e analista de TI. Os cargos têm salários de R$3.200, com exceção de assessor, cuja remuneração será de R$3.500.

Segundo o edital, para analista e assessor, serão oferecidas uma vaga imediatas e 14 em cadastro reserva, totalizando 15 vagas. O cargo de analista conta com 10 vagas em cadastro reserva. Os aprovados serão lotados em Curitiba (PR). A jornada é de 40 horas semanais.

Inscrição Concurso CORE PR 2020

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre 10 horas do dia 28 de janeiro e 23 horas e 59 minutos do dia 09 de março de 2020, no site da banca organizadora do certame (http://www.quadrix.org.br/). A taxa de inscrição vai custar R$55 para nível médio; e R$65 para o nível superior.

Etapas e Provas

O concurso vali contar com provas objetivas (eliminatório e classificatório), para todos os cargos, e avaliação de títulos (classificatório), apenas para cargos de ensino superior.

As provas do concurso serão aplicadas no dia 05 de abril de 2020. Serão cobradas 120 questões, sendo 40 de Conhecimentos Básicos; 30 de Conhecimentos Complementares; e 50 de Conhecimentos Específicos. O exame terá três horas e meia de duração para todos os candidatos.

A validade do concurso CORE-PR será de dois anos, a contar da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado pelo mesmo período.

Informações do concurso