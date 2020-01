Concurso COREN MG 2020: Banca organizadora de novo edital definida!

O Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Estado de Minas Gerais vai abrir um novo edital de concurso público (Concurso COREN MG 2020) este ano. A expectativa é que o edital não demore de ser publicado, uma vez que a banca organizadora já foi definida.

Segundo dispensa de licitação, publicada no Diário Oficial da União do dia 07 de janeiro, a Fundação CEFETMINAS vai organizar o certame. A empresa vai coordenar, organizar, planejar e executar o concurso COREN-MG 2020. A banca vai receber inscrições e realizar as principais etapas do concurso, como prova objetiva.

Agora, o próximo passo vai ser a assinatura de contrato entre as partes. Assim que isso acontecer, o extrato de contrato deve ser publicado no Diário Oficial. Após isso, o cronograma deve ser fechado para, assim, o edital ser publicado.

Último edital foi aberto em 2012

O último edital de concurso público do COREN-MG foi divulgado em 2012. Na época, o edital abriu cinco vagas, além de cadastro reserva, em cargos de ensino médio e superior. Os aprovados foram lotados em Governador Valadares, Juiz de Fora, Montes Claros, Passos, Pouso Alegre, Teófilo Otoni, Uberaba, Uberlândia e Varginha.

As vagas do concurso foram abertas para Agente Administrativo (Nível Médio – 02 vagas), Agente Administrativo (Nível Médio – Cadastro Reserva), Analista de Sistemas (Nível Superior – 02 vagas + Cadastro) e Técnico em Informática (Nível Médio/Técnico – 01 vaga + Cadastro).

Na época, os salários oferecidos pelo Conselho variaram de R$1.000 a R$4.500, por jornada de trabalho de até 40 horas semanais. Além disso, os profissionais contaram com auxílio-alimentação, vale-transporte e assistência médica. A contratação foi no regime celetista.

A TR Concursos organizou o certame, que contou com prova objetiva e entrega de títulos.

Segundo o edital, todos os candidatos tiveram que responder 40 questões na prova objetiva, enquanto que o analista de sistemas ainda teve uma discursiva.

A prova objetiva contou com questões de Língua Portuguesa, Matemática, Legislação Específica e Conhecimentos Específicos. Além disso, para nível médio, foram cobradas mais duas disciplinas: Noções de Informática e Noções de Direito Administrativo.

