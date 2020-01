Concurso CREA GO 2019: Resultado final é homologado!

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás aplicou no domingo, 29 de setembro, as provas do concurso público (Concurso CREA GO 2019) para o preenchimento de 289 vagas imediatas e formação de cadastro de reserva em várias cargos de nível médio e superior. Do quantitativo de vagas, 250 são para cadastro reserva e 38 para preenchimento imediato.

Resultado final – Homologado – CREA GO 2019 – Clique aqui

O Instituto Quadrix tem a responsabilidade do certame. As vagas do edital CREA-GO 2019 são destinadas para Campos Belos/GO, Catalão/GO, Formosa/GO, Goiânia/GO, Goianésia/GO, Porangatu/GO e Rio Verde/GO. Os salários oferecidos variam entre R$ 2.057,33 e R$ 8.483,00, mais benefícios.

As vagas do concurso são destinadas aos cargos de Assistente Administrativo (nível médio) e Agente de Fiscalização (nível médio), com salários de de R$ 3.284,91 e R$ 2.160,21, respectivamente. Haverá ainda, oportunidades para nível superior nos cargos de Analista de área, Advogado, Contador, Analista em Tecnologia da Informação, Engenheiro Agrônomo, Engenheiro Eletricista e Engenheiro Mecânico. Os salários para estes variam entre R$ 4.666,24 e R$ 8.514,45.

Inscrição e Provas do concurso CREA GO 2019

Os interessados em concorrer a uma das vagas puderam se inscrever entre 10 horas do dia 22 de julho e 23 horas e 59 minutos do dia 09 de setembro de 2019, no site oficial da banca organizadora (www.quadrix.org.br). A taxa de inscrição custou:

R$60,00 para nível médio;

R$110,00 para nível superior.

O concurso será composto por por provas objetivas, com 120 questões para todos os cargos, do tipo Certo e Errado. Os candidatos responderão questões de Língua portuguesa, Raciocínio Lógico e matemático, Noções de Informática, Legislação e Ética na Administração Pública, Legislação do Sistema CONFEA/CREA, Sistema de Gestão da Qualidade e Conhecimentos Específicos. Haverá, ainda, prova discursiva para candidatos de ensino superior.

O exame foi aplicado no dia 29 de setembro.

Sobre o CREA-GO

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás – CREA-GO, é uma autarquia federal de fiscalização do exercício das profissões de Engenheiros, Engenheiros Agrônomos, Geólogos, Geógrafos, Meteorologistas, Tecnólogos e Técnicos de nível médio das modalidades mencionadas, defendendo a sociedade no que diz respeito à qualidade, ética e, principalmente, coibindo a prática do exercício ilegal dessas profissões.

Os CREAs estão presentes em todas as capitais dos Estados e no Distrito Federal e foram instituídos pela Lei nº 5194, de 24/12/66, que definiu a sua composição através de representantes das Instituições de Ensino Superior e das Entidades de Classe que congregam as citadas profissões.

Informações do concurso