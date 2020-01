Concurso Crefono 5ª Região 2019/2020: Locais de provas saem no dia 04 de fevereiro

O Conselho Regional Fonoaudiologia da 5ª Região, que compreende o Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Tocantins, vai aplicar no domingo, 09 de fevereiro, as provas do concurso público (Concurso Crefono 5ª Região) para o preenchimento de 03 vagas e formar cadastro reserva em outros 162 vagas para provimento de três cargos distintos.

Os locais de provas serão divulgados no dia 04 de fevereiro.

As oportunidades serão destinadas a cargos e funções do quadro geral de servidores do órgão, em cargos de ensino médio e superior. Neste edital, os profissionais serão lotados em Brasília-DF, Goiânia-GO e nos estados que compõem o CRF da 5ª Região.

As oportunidades são destinadas aos cargos de Auxiliar Administrativo (CR), com requisito de nível médio e tem salário de R$ 1.461,58 por jornada de trabalho de 40 horas por semana; Assistente Administrativo (01 vaga), com exigência de curso de graduação de nível superior em qualquer área e tem remuneração de de R$ 2.009,67 por 40 horas por semana; e Fonoaudiólogo Fiscal (02 vagas), com requisito de curso de graduação (bacharelado) de nível superior em Fonoaudiologia, registro profissional regular no Conselho e disponibilidade para viagens. O salário é de R$ 3.816,00 por carga horária semanal de 30 horas.

Além dos salários, os profissionais contarão com benefícios, vantagens e obrigações previstas em lei.

Inscrição

Os interessados em concorrer a uma das vagas puderam se inscrever entre 10 horas do dia 30 de outubro e 23 horas e 59 minutos do dia 07 de janeiro de 2020, no site oficial da banca organizadora (www.quadrix.org.br).

A taxa de inscrição custou R$ 50,00 para cargo de nível médio e R$ 60,00 para cargos de nível superior.

Provas

O concurso contará com prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, para todos os cargos, com questões de língua portuguesa, noções de informática, raciocínio lógico e matemático, atualidades, legislação e ética na administração pública, noções de direito constitucional e conhecimentos específicos.

O edital informa que ainda haverá prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório, somente para os cargos de nível superior, que vai consistir em redação de texto dissertativo, de até 30 linhas, acerca de tema baseado nos conhecimentos específicos do respectivo cargo.

As provas do concurso serão realizadas no dia 09 de fevereiro de 2020, nas cidades de Brasília-DF e Goiânia-GO. Os locais e horários serão divulgados no dia 04 de fevereiro. Os gabaritos preliminares serão liberados no dia 10 de fevereiro, enquanto os definitivos serão liberados no dia 03 de março de 2020.

A validade do concurso será de dois anos, a contar da data de publicação da homologação do resultado final no Diário Oficial da União, podendo ser prorrogado, uma única vez, por igual período, por conveniência administrativa.