Concurso CRESS RO 2020: Saiu o edital para nível médio e superior! Até R$ 3.007,98!

O Conselho Regional de Serviço Social do Estado de Rondônia faz saber aos interessados a abertura de um novo edital de concurso público (Concurso CRESS RO 2020) para o preenchimento de 05 (cinco) vagas para cargos de ensino médio e superior. O Instituto Quadrix tem a responsabilidade do certame. Os aprovados serão lotados em Porto Velho (RO).

As vagas são destinadas aos cargos de Agente Administrativo (02 vagas + CR), com requisito de certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível médio; Agente Fiscal (01 vaga + CR), com exigência de conclusão de curso de graduação de nível superior em Serviço Social, Registro ativo e adimplente no Conselho Regional de Serviço Social (CRESS-RO) e Carteira Nacional de Habilitação (CNH) na categoria “B”; Técnico Administrativo Executivo (01 vaga+ CR), com requisito de conclusão de curso de graduação de nível superior em Serviço Social, Registro ativo e adimplente no Conselho Regional de Serviço Social (CRESS-RO) e Carteira Nacional de Habilitação (CNH) na categoria “B”; e Técnico Administrativo Financeiro (01 vaga + CR), com exigência de curso de graduação de nível superior em Administração, Ciências Contábeis ou Economia, em grau de Bacharel, registro no Conselho Regional de Classe e Carteira Nacional de Habilitação (CNH) na categoria “B”.

Os salários oferecidos oscilam entre R$ 1.422,56 e R$ 3.007,98, além de auxílio transporte, plano de cargos e salários, entre outros.

Inscrição Concurso CRESS RO 2020

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre 10 horas do dia 03 de janeiro e 23 horas e 59 minutos do dia 03 de fevereiro de 2020, no endereço eletrônico oficial da banca organizadora do concurso (www.quadrix.org.br).

A taxa de inscrição custa R$ 50,00 para nível médio e R$ 55,00 para superior.

Provas

O concurso CRESS-RO vai contar com prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, para todos os cargos com 50 questões de língua portuguesa, noções de informática, raciocínio lógico e matemático e conhecimentos específicos do cargo; e avaliação de títulos, de caráter classificatório, somente para os cargos de ensino superior.

As provas objetivas serão aplicadas no turno da tarde do dia 22 de março de 2020, em Porto Velho-RO e Ji-Paraná-RO. Os locais e horários de provas serão liberados no dia 17 de março de 2020.

Os gabaritos preliminares serão divulgados no dia 23 de março, enquanto que os definitivos sairão no dia 13 de abril de 2020, no site da banca.

A validade do concurso será de dois anos, a contar da data de publicação da homologação do resultado final no Diário Oficial da União, podendo ser prorrogado, uma única vez, por igual período, por conveniência administrativa.

Informações do concurso

Concurso : CRESS-RO

: CRESS-RO Banca organizadora : Instituto QUADRIX

: Instituto QUADRIX Escolaridade : médio e superior

: médio e superior Número de vagas : 05 + CR

: 05 + CR Remuneração : entre R$ 1.422,56 e R$ 3.007,98 + benefícios

: entre R$ 1.422,56 e R$ 3.007,98 + benefícios Inscrições : entre 10 horas do dia 03 de janeiro e 23 horas e 59 minutos do dia 03 de fevereiro de 2020

: entre 10 horas do dia 03 de janeiro e 23 horas e 59 minutos do dia 03 de fevereiro de 2020 Taxa de Inscrição : entre R$50 e R$55

: entre R$50 e R$55 Provas : 22 de março de 2020

: 22 de março de 2020 Situação: PUBLICADO

100% de Acordo com Último Edital