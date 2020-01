Concurso CRF PR 2019: Resultado preliminar da prova discursiva é divulgado!

O Conselho Regional de Farmácia do Paraná liberou o resultado preliminar da prova discursiva do concurso (Concurso CRF PR 2019) em andamento para o preenchimento de 90 vagas, sendo 03 imediatas e 87 em cadastro reserva. As oportunidades são para três cargos de nível superior, todas para lotação em Curitiba (PR). O Instituto QUADRIX, banca organizadora do certame, liberou o documento (clique aqui e veja).

Vale lembrar, que na modalidade cadastro reserva, os aprovados serão convocados conforme a necessidade da administração do órgão no decorrer da validade da seleção, que será de 02 anos, podendo chegar a 04 anos.

Há oportunidades para o cargo de Advogado, com requisito de diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de nível superior em Direito, registro na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), além de experiência de, no mínimo, seis meses em regular exercício da profissão, comprovada por registro em CTPS, contrato de prestação de serviço ou declaração de pessoa jurídica de direito público. A remuneração de R$ 4.585,56.

Além disso, o edital conta com oportunidades para Analista de RH, com exigência de graduação de nível superior em Administração ou Tecnologia de Recursos Humanos, registro no Conselho, Regional de Administração (CRA) e experiência de seis meses em regular exercício da profissão. O salário é de R$ 2.700,00.

Por fim, o edital reserva vagas para Contador, com exigência de curso de graduação de nível superior em Ciências Contábeis, registro no Conselho Regional de Contabilidade (CRC) e seis meses de experiência. O salário do profissional chega a R$ 3.650,00.

A jornada de trabalho de todos os cargos será de 44 horas por semana.

Além dos salários, os profissionais contarão com vale-refeição/vale-alimentação, auxílio educacional, auxílio-creche/pré-escola infantil/babá, plano de saúde com coparticipação de acordo com a utilização, plano de cargos e salários e vale-transporte, conforme legislação.

Inscrição e Provas do Concurso CRF PR 2019

Os interessados em concorrer a uma das vagas puderam se inscrever entre 10 horas do dia 10 de outubro e 23 horas e 59 minutos do dia 17 de novembro de 2019, no site oficial da banca organizadora do concurso (www.quadrix.org.br). A taxa de inscrição custou R$65,00.

O concurso vai contar com prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório; prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório; e avaliação de títulos, de caráter classificatório.

Validade

A validade do concurso será de 24 meses, a contar da data de publicação da homologação do resultado final no Diário Oficial da União, podendo ser prorrogado, uma única vez, por igual período, por conveniência administrativa.

Informações do concurso