Concurso CRMV AM: Gabaritos das provas do domingo são divulgados!

O Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Amazonas aplicou no domingo, 19 de janeiro, as provas do concurso público (Concurso CRMV AM) visando o preenchimento de 100 vagas no órgão. De acordo com o documento, divulgado no Diário Oficial da União, edição do dia 28 de outubro, as oportunidades são destinadas aos cargos de nível fundamental e médio. O Instituto Quadrix tem a responsabilidade do certame.

Do quantitativo de vagas, 05 são para preenchimento imediato e 95 em cadastro reserva. Para nível fundamental, haverá 01 vaga imediata e 19 em cadastro reserva, no cargo de Serviços Gerais. Os salários chegarão a R$1.100.

Para nível médio, são 04 vagas e 76 em cadastro reserva. As oportunidades são destinadas aos cargos de assistente administrativo; auxiliar financeiro; fiscal; e motorista. Os salários oferecidos vão oscilar entre R$1.300 e R$1.900. Para os cargos de Assistente Administrativo e Fiscal ainda serão exigidos CNH na categoria B, enquanto o motorista deverá ter ainda carteira tipo D.

Além dos salários, os profissionais contarão com vale-transporte, vale-alimentação de R$532,40 e plano de cargos e salários. Sendo assim, os salários vão variar entre R$1,6 e R$2,4 mil. Os aprovados serão lotados em Manaus (AM). Os aprovados serão contratados conforme o regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

Inscrição Concurso CRMV AM 2019/2020

Os interessados em concorrer a uma das vagas puderam se inscrever até as 23 horas e 59 minutos do dia 12 de dezembro de 2019, no site oficial da banca organizadora (http://www.quadrix.org.br/). A taxa de inscrição custou R$ 40 para nível fundamental e R$60 para nível médio. A taxa deverá ser paga até o dia 10 de dezembro.

Provas

O concurso contou com provas objetivas, aplicadas no dia 19 de janeiro de 2020, no turno da tarde, em Manaus (AM).

A avaliação objetiva para nível fundamental vai contar com 100 questões de Conhecimentos Gerais (Língua Portuguesa, Matemática e Noções de Higiene).

Para nível médio serão 120 questões, distribuídas entre blocos de Conhecimentos Básicos – Língua Portuguesa, Noções de Informática, Raciocínio Lógico e Matemático e Atualidades (40); Conhecimentos Complementares – Legislação e Ética na Administração Pública e Noções de Direito Administrativo (30); e Conhecimentos Específicos de acordo com o cargo (50).

Segundo o edital, para ser aprovado no nível fundamental, o candidato deverá obter nota igual ou superior a 37 pontos em Conhecimentos Gerais. Para nível médio, os candidatos deverão alcançar, cumulativamente nota igual ou superior a 16 pontos em Conhecimentos Básicos, dez pontos em Conhecimentos Complementares e 17 pontos na parte Específica.

O resultado final da prova objetiva foi divulgado no dia 17 de fevereiro. A validade do concurso será de dois anos, com possibilidade de prorrogação por igual período.

Sobre o órgão

O Conselho Regional de Medicina Veterinária do Amazonas é a autarquia federal responsável por registrar profissionais, fiscalizar e regulamentar o exercício da Medicina Veterinária e da Zootecnia no estado do Amazonas. Sua missão é Promover o bem estar da sociedade Amazonense, disciplinando os exercícios dos profissionais de medicina veterinária e Zootecnia, por meio da normatização profissional e orientação das classes.

A criação do CRMV Amazonas é fruto dos ideais de um grupo de Médicos Veterinários que, desde o início da década de 1970, articulados em torno da Sociedade de Medicina Veterinária do Amazonas, trabalhava pelo progresso da profissão no Estado. No início de 1980, os Veterinários, atuantes no Amazonas, concluíram que já havia profissionais suficientes para pleitearem a criação do seu próprio Conselho Regional de Medicina Veterinária.

O Médico Veterinário e Professor Universitário Luiz Alberto Guimarães Franco de Sá capitaneou a elaboração da proposta apresentada ao Conselho Federal de Medicina Veterinária, em 1982, solicitando autorização para criação de um Conselho próprio no Estado do Amazonas. O CRMV amazonas foi autorizado a funcionar pela Resolução CFMV Nº 375/82 DE 08 DE JULHO DE 1982 que determinou a formação de um Grupo de Trabalho liderado pelo Dr. Franco de Sá para realizar todos os trâmites necessários para a instalação do Conselho no Amazonas.

E foi assim, que em 23 de março de 1983, em uma sala cedida na Delegacia do Ministério da Agricultura, foi oficialmente fundado o Conselho Regional de Medicina Veterinária do Amazonas. A solenidade teve a participação do então Governador Gilberto Metrinho, e do Presidente do CFMV, Renê Debois, além dos Presidentes dos Conselhos de Pernambuco e do Ceará. Na ocasião, o Dr. Franco de Sá, foi nomeado Presidente da Comissão Diretora Provisória e, 3 meses depois, na primeira eleição da entidade, foi o escolhido para presidir o Conselho Regional de Medicina Veterinária do Amazonas. Ao longo de seus 30 anos de existência, o Conselho Regional de Medicina Veterinária do Amazonas alcançou muitas vitórias e ajudou a consolidar a profissão no Estado.

Informações do concurso