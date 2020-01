Concurso CRMV AP 2020: Banca é definida para novo edital de agentes!

O Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Amapá vai abrir um novo edital de concurso público (Concurso CRMV AP 2020). A expectativa é que o edital não demore de ser publicado, uma vez que a banca organizadora do certame já foi definida. A escolhida foi o Instituto QUADRIX.

A banca organizadora, inclusive, já criou a página de acompanhamento do concurso CRMV-AP 2020 em seu site oficial. No portal disponibilizado pela empresa, serão publicados todos os atos do concurso, como editais, resultados, convocações e retificações.

A banca vai ser responsável por receber as inscrições e emitir os boletos para pagamento das taxas, além de aplicar as principais etapas de seleção, como provas objetivas, discursivas e avaliação de títulos.

O concurso CRMV AP 2020

O edital de concurso CRMV-AP 2020 vai contar com vagas para agentes, de nível médio. As oportunidades serão oferecidas para os cargos de agente administrativo e agente de fiscalização. Ainda não se sabe se outros cargos serão contemplados no concurso.

O cargo de agente conta com salário inicial de R$1.750, por jornada de trabalho de 30 horas semanais. A taxa de inscrição do cargo ainda não foi divulgada.

A expectativa é que os candidatos inscritos sejam avaliados por provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório, em data ainda a ser confirmada.

Último edital foi divulgado em 2008

O último edital do concurso CRMV-AP foi divulgado em 2008. Na ocasião, o edital abriu 49 vagas em três cargos: fiscal (16); agente administrativo (17); e auxiliar de serviços gerais (16). Os dois primeiros exigiram o nível médio, enquanto que o auxiliar, nível fundamental. Os salários do último edital foram de R$1.050, R$500 e R$415, respectivamente. Os valores devem sofrer reajuste para este novo edital.

A taxa de inscrição custou de R$40 a R$60, a depender do cargo do candidato. A jornada de trabalho foi de 40 horas semanais.

Na época, a CONED organizou o certame, que contou com uma prova objetiva com 40 questões para todos os cargos.