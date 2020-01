Concurso CRMV RO 2020 tem edital confirmado! Banca assina contrato

O Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de Rondônia vai abrir um novo edital de concurso público (Concurso CRMV RO 2020). A expectativa é que o edital não demore de ser publicado, uma vez que a banca do certame já foi definida. A escolhida foi o Instituto QUADRIX. A banca já assinou o contrato para organizar o certame.

Nesta semana, a banca organizadora do concurso anunciou os cargos que serão oferecidos no concurso. Os aprovados vão atuar em Porto Velho (RO).

Segundo a banca organizadora, o concurso CRMV-RO para nível médio vai contar com vagas nos cargos de agente fiscal e auxiliar administrativo. Os salários vão chegar a R$2.231 e R$1.487, respectivamente.

Para nível superior, o edital vai contar com vagas para o cargo de Médico Veterinário. O salário do cargo é de R$6.400. Inclusive, no Diário Oficial da União, edição do dia 27 de dezembro, foi publicada uma resolução que dispõe sobre a criação deste cargo.

O cargo de Médico Veterinário exige graduação em Medicina Veterinária, inscrição no CRMV-RO e Carteira Nacional de Habilitação (CNH) na categoria “B” dentro da validade.

Agora, com a criação do cargo de Fiscal Médico Veterinário e anúncio da banca organizadora, o próximo vai ser a publicação do extrato de contrato entre o órgão e a banca organizadora. Após isso, o edital poderá ser publicado.

Último edital CRMV-RO foi divulgado em 2009

O último concurso CRMV-RO foi divulgado em 2009. Na época, o certame, também organizado pelo Instituto QUADRIX, contou com 25 vagas, sendo 05 (cinco) imediatas e 20 (vinte) em cadastro reserva. As vagas foram oferecidas para os cargos de auxiliar de serviços gerais (nível fundamental), auxiliar administrativo e fiscal (médio) e contador (superior).

O concurso contou com provas objetivas (para todos) e redação (somente para nível superior). O exame contou com 40 questões para auxiliar de serviços gerais e 50 para os demais cargos. As matérias cobradas variaram conforme escolaridade, conforme disposto a seguir:

Fundamental: Língua Portuguesa Matemática Conhecimentos Específicos;

Médio: Língua Portuguesa Matemática Informática Conhecimentos Específicos;

Superior: Língua Portuguesa Atualidades Informática Conhecimentos Específicos.

Segundo o edital, para ser aprovado foi necessário obter nota igual ou superior a 40% da prova. Os candidatos foram contratados sob regime da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT). A seleção ficou válida por dois anos, com possibilidade de prorrogação por igual período.