Concurso CRN 2ª Região RS: Locais de provas são divulgados! Confira

O Conselho Regional de Nutricionistas do Rio Grande do Sul, que compreende a 2ª Região, vai aplicar no domingo, 19 de janeiro, as provas do concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro reserva no quadro de servidores. Os locais de provas do concurso CRN-2 já podem ser consultados (clique aqui e veja).

As oportunidades são destinadas aos cargos de ensino médio e superior, nos cargos de Assistente Administrativo, Auxiliar Administrativo, Secretária Administrativa e Nutricionista Fiscal para lotação nas regiões de Porto Alegre e Santa Maria. O Instituto Quadrix tem a responsabilidade do certame.

Os salários oferecidos variam entre R$ 1.566,48 e R$ 4.833,81, mais benefícios como vale-alimentação no valor de R$ 660,00 por mês, com desconto de 10%; plano de saúde UNIMED (Médico) com pagamento de 50% do funcionário e 50% do CRN-2; plano de cargos e salários e vale-transporte. A jornada de trabalho será de 40 horas semanais.

Inscrição Concurso CRN 2ª Região RS 2019

Os interessados em concorrer a uma das vagas puderam se inscrever das 10 horas do dia 04 de novembro e 23 horas e 59 minutos do dia 12 de dezembro de 2019, no site oficial da banca organizadora do certame (www.quadrix.org.br). A taxa de inscrição custou R$ 48,00 para o cargo de nível médio e técnico e de R$ 58,00 para o cargo de nível superior.

Provas

A prova objetiva do concurso vai contar com 120 questões sobre conhecimentos básicos (língua portuguesa, noções de informática, raciocínio lógico e matemático, atualidades); conhecimentos complementares (legislação do sistema CFN/CRN, ética no serviço público); e conhecimentos específicos do cargo. Haverá ainda, prova de títulos (somente para nível superior).

As avaliações serão aplicadas em Porto Alegre e Santa Maria no dia 19 de janeiro de 2020, em locais e horários que serão divulgados no dia 14 de janeiro de 2020. Os gabaritos preliminares serão liberados no dia 20 de janeiro.

A validade do concurso será de dois anos, a contar da data de publicação da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado uma vez por igual período.

Sobre o órgão

O Conselho Regional de Nutricionistas 2ª Região (CRN-2) é uma autarquia federal, sem fins lucrativos, de interesse público, com poder delegado pela União para realizar o registro que habilita o exercício profissional de nutricionista no estado do Rio Grande do Sul, com competência para normatizar, orientar, disciplinar e fiscalizar o exercício e as atividades da profissão, em defesa da sociedade. O CRN-2 faz parte do Sistema CFN/CRNs, que tem como órgão central o Conselho Federal de Nutricionistas (CFN).

Informações do concurso