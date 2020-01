Concurso CRQ BA 2020: Edital é confirmado! Instituto Quadrix organizador!

Está confirmado! O Conselho Regional de Química da 7ª Região, que compreende o Estado da Bahia, vai abrir um novo edital de concurso público (Concurso CRQ BA 2020) em breve. A expectativa é que o edital não demore de ser publicado, uma vez que o Instituto Quadrix foi escolhido para organizar o certame.

A banca organizadora, inclusive, já criou a página de acompanhamento do concurso CRQ-BA 2020 em seu site oficial. No portal disponibilizado pela empresa, serão publicados todos os atos do concurso, como editais, resultados, convocações e retificações.

Até o momento, não há informações sobre datas. O cronograma não foi antecipado, ainda, pela banca, que poderá ter edital anunciado a qualquer momento. A banca vai ser responsável por receber as inscrições e emitir os boletos para pagamento das taxas, além de aplicar as principais etapas de seleção, como provas objetivas, discursivas e avaliação de títulos.

O concurso CRQ-BA 2020 vai contar com vagas para o cargo de Fiscal, com requisito de nível médio/técnico. O sala´rio será de R$2.500. A lotação será em Salvador (BA).

Último edital CRQ-BA foi aberto em 2008

O último edital CRQ-BA foi divulgado em 2008. Na ocasião, foram oferecidas 32 vagas, sendo duas imediatas e 30 em cadastro reserva. As vagas foram para Fiscal (11), Assistente Administrativo (11) e Auxiliar Administrativo (10). A jornada de trabalho dos cargos foi de 40 horas semanais.

Segundo o edital, para se inscrever foi necessário pagar uma taxa de R$40 (nível médio) e R$55 (nível superior). Os aprovados foram lotados em Salvador (BA).

Nos exames, foram cobrados 40, 50 ou 60 questões, a depender do cargo:

Auxiliar Administrativo – 40 questões: Língua Portuguesa, Raciocínio Lógico, Atualidades e Informática;

Assistente administrativo – 50 questões: Língua Portuguesa, Raciocínio Lógico, Atualidades, Informática e Legislação; e

Fiscal- 60 questões: Língua Portuguesa, Raciocínio Lógico, Atualidades, Informática Legislação, Química.